Oposición descalifica a Peña por el “mensaje triunfalista”

La aspirante presidencial del PAN, Margarita Zavala, y el dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, así como los líderes de las principales fuerzas opositoras en el Congreso descalificaron el “mensaje triunfalista” del presidente Enrique Peña Nieto durante la conmemoración del 88 aniversario del PRI y pronosticaron la derrota de ese partido en las elecciones presidenciales del próximo año.

En el Senado, los coordinadores del PRD, Miguel Barbosa, y del PAN, Fernando Herrera, advirtieron que el PRI solo ganará las elecciones de 2017 y 2018 si echa a andar una elección de Estado y apoyado en la corrupción, porque “la mala administración de Peña Nieto tiene a los priistas prácticamente en el caño”.

En la Cámara de Diputados, el líder de la bancada panista Marko Cortés sostuvo que “el PRI-gobierno debe ser realista y aceptar que está fuera de la contienda presidencial”, mientras que el vicecoordinador perredista Jesús Zambrano acotó: “Creo que va a estar el PRI en la contienda, pero van a perder él y sus aliados”.

Ante sus correligionarios, Peña Nieto pronosticó el sábado triunfos “claros, contundentes e inobjetables” para el Revolucionario Institucional en los comicios de este año en Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, además de anticipar otro festejo en la sede nacional del partido en 2018.

El mandatario sostuvo, además, que la oposición “sigue sin estar lista para encabezar gobiernos”.

En respuesta, la ex primera dama Margarita Zavala consideró un error de Peña Nieto comprometer su palabra en predicciones electorales a favor del PRI.

“Estoy convencida que hubo un error ayer en comprometer una vez más la palabra del Presidente; no debió haberlo hecho, porque también nos dijeron que no iba a haber gasolinazo y lo hubo, nos dijeron que no iba a haber más deuda pública y la hubo, así que si dijo que no iban a perder, quiere decir que va a ganar el PAN”, dijo, al acompañar a Josefina Vázquez Mota en la protesta como candidata al gobierno del Estado de México.

En el mismo acto, el líder panista Ricardo Anaya fue más allá y señaló que el PRI no tiene vergüenza ni calidad moral para pronosticar su victoria en 2018.

“Ayer fue el último cumpleaños del PRI gobernando el Estado de México; ayer fue el último pastel y las últimas velitas que compran con el dinero de los mexiquenses: adiós al saqueo, adiós al pillaje, aquí en el Estado de México se les acabó la fiesta”, arengó.

Anaya indicó que ni México ni el Estado de México van por el camino correcto, pero “los del grupo Atlacomulco no tienen vergüenza y pretenden seguir gobernando el Edomex y vean nada más cómo tienen al país”.

Señaló que el peso se ha devaluado 60 por ciento frente al dólar, el precio de las gasolinas aumentó “de manera criminal” y la economía no crece ni siquiera a la mitad de lo que crecía en 2012, cuando gobernaba el PAN.

Alerta en el Congreso

Los coordinadores de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, y del PAN, Fernando Herrera, descalificaron el discurso presidencial de Peña Nieto en el aniversario del PRI y señalaron que debe comportarse como jefe de Estado y no de partido en momentos que el país requiere unidad.

Exigieron asimismo al Ejecutivo sujetar a los gobernadores priistas y estructuras de gobierno a la ley.

En entrevista, Barbosa dijo que el discurso ante la militancia priista advierte la posibilidad de una elección de Estado, no solo en los comicios federales e 2018, sino en Veracruz, Nayarit, Coahuila y el Estado de México.

“El que habló fue un priista, no el Presidente, que tiene 6 por ciento de aceptación, y entonces como priista puede entenderse su optimismo expresado con frases en un festejo de su partido, donde las formas tradicionales del PRI, de hablar apartándose de la verdad, mintiéndose entre ellos, es una tradición”, añadió.

A su vez, Fernando Herrera aseveró que en Acción Nacional no subestiman al PRI-gobierno.

“Sabemos de su capacidad corruptora, del desaseo de sus procedimientos político-electorales y de su proclividad a manchar la competencia con campañas negativas”, alertó, tras advertir que el PAN exigirá al Ejecutivo sujetar las estructuras de la administración y a los gobernadores a la ley.

Por separado, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, y el vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano, descalificaron también el “triunfalismo” del presidente Peña y anticiparon la derrota del PRI en 2018.

“El PRI-gobierno debe ser realista y aceptar que está fuera de la contienda presidencial, porque no hay peor sordo que quien no quiere oír, ni peor ciego que quien no quiere ver, porque ellos son los responsables del retroceso que estamos viviendo y porque, según las encuestas, más de 80 por ciento de los mexicanos reprueban su forma de gobernar”, dijo Cortés.

Sostuvo que 100 años no les bastarán a los priistas para reconocer lo malos que son para gobernar.

Zambrano sostuvo en su oportunidad que el discurso de Peña Nieto ante sus correligionarios priistas “nada tiene que ver con lo que se está viendo en la realidad.

“Es el discurso de un priismo anacrónico que no quiere darse cuenta de que este país ya cambió y no va a tener buenos resultados en las elecciones de este año y mucho menos en las presidenciales de 2018”, puntualizó.

Alertó sobre los riesgos de regresión al fraude y al autoritarismo para obtener triunfos electorales ajenos al voto libre.

El secretario de Acción Política del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, expresó la preocupación del partido por la “carga de optimismo” en el discurso de Peña.

“Significa que van a hacer todo lo que esté a su alcance para ganar los comicios que se avecinan y las presidenciales de 2018, incluso mediante la compra de votos, fraude electoral y hasta violencia”, dijo.

Aseguró que ese riesgo se observa principalmente en el Estado de México, donde la posibilidad de derrota del PRI frente a la izquierda es cada vez más clara.

Con información de Agencia