Ante las voces que solicitan su renuncia por modificar el proceso de selección del candidato del PRD a la gubernatura de Estado de México, Alejandra Barrales contestó que estará al frente del sol azteca “mientras le sea útil”.

Yo voy a estar al frente de este partido mientras le sea útil, en el momento en que se considere que nuestra presencia no es de utilidad para el partido, por supuesto que jamás voy a meter a mi partido en un desgaste o en una polémica que le genere alguna afectación, todo lo contrario, voy a trabajar, voy a contribuir para que le vaya bien a nuestro partido”, dijo en conferencia de prensa.

Reconoció que hay varios militantes en desacuerdo por el método de selección del candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México y por ello respetará que acudan a las instancias correspondientes a presentar su inconformidad.

Mi propuesta tiene como objetivo buscar la unidad del partido y lo único que no contribuye a la unidad del partido es litigar estos temas mediáticamente, por eso no solamente invito a mis compañeros, yo también me apego a esta línea y cualquier diferencia que podamos tener sobre estas decisiones las podamos dirimir en los causes que legalmente están para ese objetivo, lo otro desgasta a nuestro partido, respeto todas las opiniones, pero me parece que es importante anteponer la unidad”, expresó.

Con información de Excélsior.