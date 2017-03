Yo NO sé si en alguna otra entidad existan SINDICATOS de ACADÉMICOS. Allá en lejanos años, cuando en la queridísima ENSM se empezó a filtrar la información de que algunos CATEDRÁTICOS tenían la intención de integrar SU SINDICATO, participamos en la corriente opuesta, señalando y sosteniendo el punto de vista de que LA CÁTEDRA se defiende en LAS AULAS. En aquellos años, asistían a los maravillosos CURSOS INTENSIVOS, miles de profesores de todo el país, que llegaban en la temporada de vacaciones a entregarse de tiempo completo a prepararse para lograr una ESPECIALIDAD y poder impartir y obtener su PLAZA en alguna de las asignaturas de EDUCACIÓN SECUNDARIA. La exigencia de dichos profesores al recibir sus clases, era muy FUERTE, pues querían aprovechar al máximo las seis semanas, que duraban los llamados CURSOS INTENSIVOS. De ahí que algunos de los CATEDRÁTICOS NO la veían segura, pues NO llenaban todos los requisitos que exigían los MAESTROS- ESTUDIANTES. Por fortuna, los que quisieron asegurar su salario y la permanencia como conductores de la enseñanza – aprendizaje, creando SU SINDICATO NO tuvieron éxito, pues los de la corriente contraria vencimos con el argumento de que LA CÁTEDRA SE DEFIENDE EN LAS AULAS. Lamentablemente en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, le han puesto “en la sua”a la máxima casa de estudios, los sindicatos que suman ya una MEDIA DOCENA, incluyendo a facciones que NO se deberían justificar, ni aceptar por el propio estudiantado. Lo PEOR que pueda suceder en materia EDUCATIVA, es lo que ha venido aconteciendo en OAXACA: OPONERSE de diversas maneras a ELEVAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA, que es PARTE de la verdadera EDUCACIÓN, que es algo mucho más valioso y complejo. Ya nos hemos referido a las DIFERENCIAS que existen entre el ENSEÑAR y el EDUCAR. Aunque en nuestro estado se confunden los términos, a pesar de que, hace años se cambió en nuestro país hasta el nombre de la SECRETARÍA de INSTRUCCIÓN PÚBLICA, por la de Secretaría de EDUCACIÓN PÚBLICA. Por cierto, esta última ha mostrado serias deficiencias y fallas enormes en el logro de sus objetivos, fines y metas. Para muestra basta un botón: el RECHAZO a la EVALUACIÓN, que se ocasionó en algunos ESTADOS del país, es prueba clara y precisa de esa enorme deficiencia en su operación y sus relaciones con el magisterio. Por eso podemos también opinar que la propia SEP le ha “puesto en la SUa” a la educación de los niños y de los jóvenes mexicanos. OJALÁ que NO cunda el mal ejemplo y que al rato se acepte como natural la existencia de la aberración de los sindicatos “de académicos” que se unen en complicidad para amarrar el sueldo, en lugar de demostrar su capacidad y preparación ante sus alumnos. Difícilmente un MAESTRO con buena preparación profesional y con un alto sentido de RESPONSABILIDAD, tiene problemas con sus alumnos, a menos que “la grilla” de los ineptos e irresponsables, trate de perjudicarlos por esa misma causa. Es más fácil DESTRUIR que CONSTRUIR. NO solamente en el campo de la EDUCACIÓN.

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García