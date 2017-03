CON MAYÚSCULAS

LA MISMA CANTALETA.- Si la memoria no me falla, fue en el gobierno de Pedro Vásquez Colmenares cuando vuestro Charro Negro escuchó esa canción y fue tanta la “preocupación” mostrada por la escasez de agua para consumo humano en la capital del estado que crearon en aquel entonces la Adosapaco, misma que con el gobierno del cambio que nunca llegó, se volvió SAPAO. Os hablo del agua potable. Los changos de Conagua vuelven con la cantaleta, falta de: lluvias, abatimiento de los mantos acuíferos y contaminación de ríos, nos arrojan esta advertencia: Sólo disponemos de agua al 2030… Cada gobierno trae su cuento: Con Heladio, el secretario payaso de Carlos Salinas, Pesqueira Olea, de la SARH, ofreció arreglarnos nuestro asuntito y quedó en mero cuento; con Diódoro y hasta “El Tirano”, nos fuimos con suministros vía pozos profundos, porque no había marmaja para traerla de otras cuencas. Los del cambio nos engañaron como a los chinitos y nos dijeron que traerían agua de Paso Ancho, destinaron (¿) una millonada a supuestos estudios que finalmente no se concretaron porque no se les hinchó. Pero a ellos sí se les hincharon lo bolsillos. Así pues, en diez años vamos a parir cuaches por el agua y no sabemos planes del nuevo gobierno.

CATORRAZOS.- Lo dicen todos quienes han estado al tanto de la “lucha” enconada que libran por la dirigencia sindical de la Sección 35 del SNTSA, un par de pillos redomados que ya han probado las mieles de chingarse la lana de sus compañeros, y otro parcito de despistados que piensan que pueden contra los nefastos intereses de Jenoé y María Félix: Este día habrá madrazos porque los que se sienten con el derecho de mantener sus reales en el sindicato no aceptarán a los otros. Los madrazos se adivinan entre los grupos de “El enfermero de Raquel” y el Jenovevo, porque son los que más lana le han invertido, como que saben lo que está en juego… Otros más finolis dicen que la elección de este día en la Sección 35 del sindicato será un cochinero. A JD le gusta llamarle al pan pan y al vino, vino. Entonces, anótenlo: serán madrazos, catorrazos, chingamadrazos y todo lo que termine en azos. Lo deseable solamente es que la sangre no llegue al río, es decir que no salgan a relucir las tartamudas, porque entonces sí ya la tingamos. Los que buscan recuperar privilegios -la gente de Jenovevo- y los que no desean perderlos, los de María Félix, esos harán arder Troya, esos van a echar mano de cuanto puedan…

LUCHA DESIGUAL.- Lo digo líneas arriba: La lucha la librarán realmente el par de mafiosos que saben cómo masca la iguana al interior del sindicato, es decir el Genoveno y la María Félix. Ambos cuentan con el aval de grupos que no sólo se disputan el control económico del sindicato, sino también el político. Al Geno lo ligan con “La Honesta”, la que todas las noches antes de acostarse le reza a Santa Petra la Callosa para que al día siguiente la retorne a los SSO como Secretaria, cargo que le dejó muchas amarguras pero ella piensa en volver por la revancha; al otro bembo lo ligan desde a izquierdistas como derechistas, o sea… Entraron al desmadre Francisco Castro Pacheco, quien contenderá por la Planilla Roja y el médico módico Alberto Vásquez. Los dos son un cero a la izquierda, aunque en un descuido la podrían hacer, pero es difícil. Los sindicalizados del SNTSA están como los de la CNTE: No quieren meterse en problemas, prefieren seguir de borregos. Así que este día sabremos quién seguirá jorobando en la clase trabajadora de la Secretaría que junto con el IEEPO han sido los entes más saqueados de las últimas décadas en este Oaxaca nuestro. Pueden ir haciendo sus apuestas.

BUSINESS ARE BUSINESS.- No podía ser de otra manera. No podían dejar escapar este negocito que con tantos desvelos y sacrificios les consiguió su papi político, el camarada de las tres aes. Si en el trienio anterior les funcionó a toda madre, ¿por qué lo iban a dejar ir ahora? Ni que estuviera pendeja mi cabeza, dijera mi pariente. El IEEPCO detectó que la mayoría de los 26 administradores municipales desacatan la orden del Jefe de Jefes, de generar condiciones para celebrar elecciones extraordinarias y se avocan a la priorización de obras, contraviniendo la instrucción del Gober… El dato lo revela el presidente del órgano electoral, Gustavo Meixueiro Nájera, quien adelantó que aún cuando se avanza en la organización de las 26 elecciones extraordinarias a celebrarse por abusos y costumbres, los administradores municipales le dan mayor importancia a la priorización de obras. ¿Por qué hacen esto los muchachitos que trabajan bajo el rubro de comisionistas del Triple A? Porque ahí está la papa. El socio de una docena de constructoras hechas al amparo del gobierno, don Alex, disfraza la gobernabilidad en los pueblos con obras que generan billete y le hacen creer a la gente que ”por Oaxaca no hay descanso”.

A VER QUIEN MANDA.- A tiempo el reproche del titular del “Me soples” hacia la actitud de los administradores, que en lugar de ir a los pueblos a donde los mandaron, a crear las condiciones para una nueva elección, se dedicaron a seguir las instrucciones de su amo, que fueron justamente en el sentido de ver los bisnes a realizarse. Obras son amores dicen unos, pero madres. Para estos, obras es marmaja, es comisión. Presupuestas una obra en 3 melones, la haces en uno y ya te chingaste 2. Ora, multiplícalas. No hombre, esto es un negociazo. Considera las participaciones con sus respectivos fondos sociales. Dejan una lanota como para que no vuelvas a preocuparte por el futuro de tus siguientes generaciones y para que les ponga sus negocitos por acá y por allá, “con visión de futuro”. Por lo pronto, Meixueiro urgió a la Segego a que convoque a nuevas elecciones, como fueron las instrucciones del Number One. Falta, claro, que el segundo de a bordo se ponga las pilas y acepte que donde manda capitán no gobierna marinero. Gobierno de tres meses, no deja lo que gobierno de tres años. Si hay elecciones, ¿qué madres vamos a hacer con los socios-administradores? Ni pensar en hacerlos delegados del gobierno. El pinche Iron Face tiene mano en ese grupo….

NO HAY CHAMBA.- Es de la trompada: Al cierre del año 2016, 46.9% de la población desempleada en el país contaba con estudios de nivel medio superior y superior, de acuerdo con resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. En el documento, elaborado por la Secretaría del Trabajo y el Inegi, se establece que el año pasado cerró con un millón 911 mil 126 personas en la clasificación de “población desocupada”. De estos 896 mil 669 dijeron contar con estudios de nivel medio superior, equivalente a bachillerato o tecnológico; o nivel superior, de grado profesional, o posgrado, 46.9%… La encuesta establece que del total de personas sin trabajo formal, al término del año pasado, 683 mil 897 contaban con la secundaria completa, 35.7%; mientras que 242 mil 123, 12.6%, reportaron contar con la primaria completa. La primaria incompleta fue reportada por 87 mil 679 encuestados desempleados, 4.5%; mientras que sólo 758 personas, 0.03%, no especificaron su nivel de instrucción escolar. Las cifras revelan que Fox dejó 1.6 millones sin empleo; Calderón 2.7 millones y por ahora, con EPN la cifra se ha reducido en 25.5 por ciento. Ora puedes explicarte por qué hay tanto cabrón buscando chamba de diputados.

LAS DEL ABUR.- El anciano decrépito conocido como Partido dizque Revolucionario y para colmo Institucional, celebró 88 años de existencia con una muy desafortunada intervención del Copetes, que se puso de bravucón y vaticina que en 2017 y 2018 van a llevarse el carro completo. Pretexto para que otro loco conocido como el Trump tabasqueño rebatiera su afirmación de si la oposición gana, sería un retroceso. El “Crazy Old”, dijo que sí quiere retornar al pasado, incluso que hasta va a regresar el ferrocarril. Vaya friega, aquí se robaron todos los rieles del FFCC que había entre La Estación y Tlacolula, hasta Ocotlán. Algunos están en salones de fiestas de San Felipe. El orate tabasqueño ya se siente en Los Pinoles. Me exilio si ese canijo llega a Preciso… Loable que haya organismos interesados en establecer en esta capital una nueva cultura de movilidad urbana, para la cual hasta un Taller Periodístico realizaron el pasado sábado, pero aquí volvemos a lo que os he dicho hasta el cansancio: Nada que tenga que ver con esto podrá tener éxito si Tránsito Estatal y Tránsito Municipal no aplican programas de cultura vial. Mientras los cafres reinen, todo cuanto intenten valdrá madre. Que conste… ABUR.