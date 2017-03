Con antecedentes penales, 6 de los asesinados en Veracruz

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, confirmó que 6 de las 11 personas cuyos cuerpos fueron abandonados dentro de una camioneta en el municipio de Boca del Río tienen antecedentes penales por lo que podrían estar vinculados con el crimen organizado.

“Los antecedentes penales son diversos, en algunos casos van desde el secuestro, ordenes de aprehensión, por violencia y posesión de armas de fuego”, señaló.

En entrevista con Denise Mearker, Yunes Linares indicó que las víctimas tenían varios días desaparecidas pero los familiares no realizaron ninguna denuncia, por lo que se investiga por qué, sabiendo sus familiares que no habían regresado a sus domicilios, no se realizaron las denuncias correspondientes.

Señaló que el último en ser identificado fue un médico de Poza Rica que tenía antecedentes penales, su esposa había sido asesinada meses antes y se investiga si habría dado en su clínica atención a personas de la delincuencia organizada.

Con respecto al ataque a instalaciones de la Policía Federal ocurrido ayer, el gobernador de Veracruz informó que el Grupo de Coordinación Veracruz detuvo a 11 personas, todas originarias de Tetelcingo y señaló que varias comunidades están vinculadas con el robo de combustible.

Por último informó que se iniciara un programa para regular el transporte público, que obligará a que se adquiera combustible con tarjetas prepagadas.

Con información de Agencias