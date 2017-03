Cero tolerancia a quienes atenten contra los derechos de las mujeres. Murat, el mandatario estatal instaló el Consejo Estatal para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Genero, acción de gobierno que es loable y plausible, pero que no se debe quedar única y exclusivamente en respetar los derechos de las mujeres, porque todos somos seres humanos y se debe aplicar cero tolerancia contra quien sea atente contra los derechos de los niños, las mujeres y las personas en general, aplicando las leyes a todos por igual, porque en Oaxaca el problema de desigualdad, injusticia, ilegalidad, impunidad, violencia de género y corrupción extrema es que la impunidad y discrecionalidad es lo que impera.

Cualquier corrupto diputado tiene fuero y por lo tanto no se le aplica la ley, convirtiéndose en un individuo privilegiado y favorecido para malversar o delinquir, igual que saqueadores como Cue o Germán Tenorio, que desvalijaron arcas estatales y como “chinto tapa chinto” no hay castigo a sus violaciones, habiendo tolerancia, resignación e impunidad, que no debiera ser, igual que con los que se estacionan en doble fila, los que invaden parques públicos para vender cosas robadas y pacotilla (tianguis), los profes de la SS22 y UABJO que por los paros y secuestros ocasionan severas perdidas. Cero tolerancia debe ser la norma, criterio o política de estado, porque basta una sola excepción, una particularidad para que los demás reflexionan ¿Por qué a unos si y a otros no? Si para todos debe ser lo mismo y, por ello la política de Cero Tolerancia, como en EU, Canadá o Europa, debiera obligarse a aplicar a todos por igual, porque si desde el iletrado policía o agente de tránsito que consienten que los póngidos que manejan camiones urbanos hagan lo que quieren en las calles y, los taxistas de moto o auto agredan a la población sin ninguna consecuencia, no estaremos viviendo en un estado justo, equitativo y legal, porque si hay gremios o grupos con privilegios, si con amenaza y chantaje líderes de grupos violentos hacen lo que sea al margen de la ley, entonces no es justo, ético ni razonable que solo se aplique Cero Tolerancia a quienes atenten contra los derechos de las mujeres, debe ser cero tolerancia contra todos, comenzando con los que se dicen delitos menores, hasta llegar a los políticos ladrones, que roban miles de millones y tranquilamente se van a vivir a UNA o Europa, donde si se aplica Cero Tolerancia a quien sea, no solo a unos, porque eso es desigualdad e iniquidad.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez