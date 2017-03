Sabrina Sabrok se inyecta los labios para películas porno

Luego de que se complicara la salud de Sabrina Sabrok por sus implantes de glúteos, la argentina regresó a la escena con nuevos implantes y hasta con ‘otros labios’.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió un video en el que se observa el momento en el que la doctora Marisol se los inyecta.

Sabrina también compartió fotografías del momento y se dijo contenta porque los lucirá en sus nuevas películas porno.

A principios del año, Sabrina anunció que tendría una plataforma propia para compartir contenidos XXX.

En Sabrinasabrokporn.com ya se puede ver el material mediante la compra de una membresía mensual o anual.

“Siempre me he caracterizado por hacer cosas diferentes y siempre había tenido la inquietud de hacerlo, los fans me motivaron y el resultado son estos videos, en donde tengo sexo con mi marido Alexandro”, indicó Sabrina.

Dijo que no hará videos con otra persona que no sea su marido, pero sí planea producir videos con otros actores y actrices.

Sabrina se sometió a una nueva cirugía de glúteos en la que le cambiaron los implantes que tenía y que le provocaron graves problemas de salud; aprovechó para ponerse implantes más grandes en la zona.

Ayer, Sabrinia solicitó ayuda al empresario Carlos Slim debido a un cobro de Telcel que consideró demasiado alto.

“Tengo un problema grave con Telcel y quiero pedirle ayuda a Slim que es el dueño de esta empresa”.

Con información de El Universal