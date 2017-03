Un pequeño de 10 años conmovió a los usuarios de redes sociales con una carta en la que resaltó que pese a su tartamudez es muy feliz, porque es “algo único que muchos niños no tienen”.

En una misiva, publicada en la cuenta de Twitter de su madre, Juan Carlos detalla que a veces los niños se burlan por su tartamudez, pero es algo que “le entra por un oído y le sale por el otro”.

“A mis amigos y a mi hermano no les importa que yo sea tartamudo. A mí no me parece que la tartamudez sea algo malo, cuando alguien me pregunta, yo le digo tan feliz que soy tartamudo”, escribió en la carta.

“A mí me gusta mi tartamudez, pero aun así, me llevan mis padres a un logopeda para intentar que la tartamudez se controle un poco y pueda hablar mejor”, resaltó en el texto.

Tras la publicación de la carta, la historia del menor, que radica en Córdoba, España, despertó el interés de los medios españoles, a tal grado, que apareció en diferentes publicaciones y en programas de televisión.

Con información de Excélsior.