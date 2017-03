Jared Leto podría participar en la secuela de Tron

Luego de que en 2015 Disney informara que no habría una secuela del éxito taquillero de Tron, The Hollywood Report ayer ha informado que no sólo Disney está pensando seriamente en sí realizar aquello que había negado, sino que, además, Jared Leto (recientemente ganador de un Oscar por su participación en Suicide Squad) ha sido anunciado como líder del proyecto. Aún no se tiene más información, pues se desconoce quien sería el director y el escritor.

Lo que sí se informa es sobre lo que la tercera entrega de Tron abordará “Las fuentes dicen que este nuevo proyecto no es una secuela directa y que está siendo construido a partir del código fuente del script elimindo en la historia. Leto jugaría un personaje llamado Ares, que no ha aparecido en la pantalla hasta ahora, pero que ha sido un actor clave en el guion”. Aún no es posible definir si será un villano a una nueva pieza central.

También se menciona que por ahora “es demasiado pronto para afirmar si [el director Joseph] Kosinski o actores de Tron Legacy volverán.” Si bien sería genial ver a Garrett Hedlund y Olivia Wilde de vuelta, sólo puede esperarse que eso sea un tema a discusión.

