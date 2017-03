CON MAYUSCULAS

ÉRAMOS MUCHOS… y parió la abuela! El dicho apenas queda al saberse que a la UABJO no le bastaban los cinco sindicatos que ya tenía, sino que ahora tienen que sumarle otro más de esos entes parásitos que solo sirven para partirle su mandarina en gajos. Según la nota, a partir de este mes, la diezmada Universidad, que destina anualmente un 30% de su presupuesto al pago de salarios, contará con media docena de sindicatos, al autorizar la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el registro 669 al Sindicato Universitario de Académicos (SUA), que encabeza Amado Miguel Wilches Ramiro. Les dieron dio luz verde y te jodiste, campeón… Al iniciar marzo, la UABJO dio respuesta a los estallamientos a huelga y revisiones de contrato colectivo a STEUABJO y STAUO, pusieron a parir cuaches a la Uni; el último colocó las banderas rojinegras el 22 de febrero a lo puro gandalla y regresaron a chambear hasta que a su dirigente, Luis Alberto Hernández Osorio, se le hincharon los cojones hacerlo, con todo y que la Junta había declarado ilegal el estallamiento. Están por reventar los emplazamientos del SUMA y el SECUABJO, o sea que la pesadilla no ha terminado y ora para acabarla de fregar, otro engendro…

EL NUEVO PARÁSITO.- Pendiente aún la demanda de revisión de contrato colectivo de trabajo por parte del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (SITUABJO). Y por cuanto a los socios del nuevo sindicato, el SUA, con registro 669, éstos acudieron en septiembre del año pasado ante el Juez Segundo de Distrito para interponer el Juicio de Amparo luego de que la JLCA les negara el registro. Y el jueves el Poder Judicial de la Federación declaró insubsistente la resolución de septiembre de 2016 y fue autorizado el primer Comité Ejecutivo 2016-2020, que encabeza como secretario General, Amado Miguel Wilches Ramiro… El nuevo sindicato es obra del rubio que todos odian en la UABJO, otro de los que han detentado cargos de funcionarios en la Uni. Si todos los jefes que están con el Rector actualmente tienen su sindicato, por qué yo no, razonó Silviano Cabrera y pos ya está. Hoy la Uni está en manos de las mafias de los mismos changos que actúan como funcionarios y a pesar de que maman a placer, emplazan a la Uni cada que se les antoja; no les bastan los salarios que perciben, ellos mangonean a trabajadores para sangrar a la Universidad. ¡Que poca!

¿LE CREEMOS?- Engallado, el disminuido presidente de la Jucopo en el Congreso local anuncia que a más tardar en dos semanas estará concluida la revisión de cuentas a la Legislatura anterior a la actual, compuesta por puro gandalla que dejaron un desorden administrativo y que tuvieron un evidente mal manejo de los recursos públicos. Según el camarada, “de que hubo un desorden, lo hubo”, explicó y esto se observa en que en los 3 años de esos cuates nunca se instalaron las comisiones parlamentarias, no se atendieron las deudas con proveedores y en general se dejó todo mal hasta en la contratación irregular de personal de confianza… Compara Irineo la talacha de los que se fueron con la de su camada y externa que: “a diferencia de nosotros que ya tuvimos un recorte presupuestal y ya instalamos todas las comisiones, tenemos nuestra agenda legislativa y muchas cosas por hacer”. Según el tesorero Eduardo Aldana, los diputados anteriores no dejaron documentos comprobatorios de los 1, 800 melones que manejaron. No hay registros de cómo aplicaron tales recursos. Irineo sostiene que los ex diputados serán juzgados por el mal manejo de los recursos públicos. Pa’l de la voz que es puro jarabe de pico. Pero anótenlo por si se da…

FIDEL VELÁSQUEZ MPAL.- En el ayuntamiento pasado, a petición de los trabajadores del ayuntamiento capitalino, le quitaron el negocito a Fortino Cruz Hernández, líder vitalicio del sindicato disque Autónomo, el cual quería restituir con el gobierno del “Bigotón”, pero madres. No lo logró. Me dicen los que han sufrido por más de 40 años a este Fidel Velásquez de petatiux. Don perpetuo, como ya le dicen a este wey, negociaba en lo oscurito la revisión del contrato colectivo de trabajo, sin participación alguna del Comité Directivo y de los trabajadores, sabiendo que como dice, los empleados le deben favores y apoyos, porque él es el único que puede resolverlos… Fortiux tiene la costumbre de manipular las asambleas, ha otorgado decenas de plazas a familiares y aliados, sin respetar méritos y antigüedad, eliminó el comité de escalafón. Bueno, insistía en que la ropa y uniformes que se entrega a los empleados fuera en especie, aunque sea de pésima calidad, despojos de la empresa JID, pero anteayer le dijeron ni madres y ora los empleados tendrán el dinero equivalente para que compren ropa de calidad y no retazos, que era lo que les vendían quienes le entregaban su generosa comisión. Así pues, el “líder” Fortino en franca decadencia.

MÁS Y MÁS.- Resulta que según la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno de Oaxaca no ejerció 3 mil 8 millones 529 mil 900 pesos de 6 programas federales en el 2015, entre los que se encuentran aquellos destinados a la realización de obras para el combate a la pobreza, como el Fondo Regional (Fonregión). La ASF encontró que dentro de estos recursos hubo pagos improcedentes por cerca de ocho melones y más de 180 meloncejos no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación. Ese año el gobierno recibió arriba de 4 mil 191 millones de pesos de los programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas… Otros programas fueron los de Tratamiento de Aguas Residuales; de Desarrollo Regional Turístico Sustentable, y Regionales; y a los fondos: Metropolitano Regional y Contingencias Económicas. Del total de los recursos, 2 mil 277 millones 688 mil 900 pesos no se vincularon a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2015; es decir, no se contrató ninguna obra. Además, no se ejercieron 539 millones 926 mil 400 pesos; no se reintegraron a la Tesorería de la Federación 183 millones 147 mil 500 pesos y hubo pagos improcedentes por 7 millones 767 mil 100 pesos… Chuladas.

JIAR, JIAR, JIAR.- Te mueve a risa lo que da a conocer el elefante blanco conocido como Auditoría Superior del Estado, a cargo del impresentable Carlos Altamirano Toledo. Tras la muerte de Mariano Santana López, ese organismo determinó que serán los integrantes que conformaron su Cabildo en el municipio de Juchitán de Zaragoza, quienes reintegren los 99 millones de pesos no comprobados durante su gestión como presidente municipal. Y esto que porque el proceso resarcitorio no concluye con el fallecimiento del ex edil, quien desde el 2015 se le solicitó el reembolso del recurso y como se hizo guaje y nunca lo apretaron, ora que falleció, sale la ASE muy machita con este cuento… En su momento, el ahora fallecido fue señalado de muchas irregularidades, como la creación de regidurías no avaladas por la ley municipal, la hipoteca de las finanzas municipales con Banobras, además de que no comprobó el uso y destino de recursos económicos provenientes del Fondo Federal Ramo 33, destinados al Combate a la Pobreza. También se encontraron algunos integrantes de su cabildo que participaron en las irregularidades como el ex tesorero, el ex regidor de Hacienda y el ex síndico hacendario y eran estos quienes tengan que aflojar el cuerpo. ¿Alguien lo cree?

SABADITO LINDO.- Es sabadiux y es día de trecitas. Tres para el estrés es la regla, así que ya sábanas. En tanto nos vemos para las de rigor, os comento que doña Fabiola García Calvo, dirigente de Centroh, pide mejores esquemas de seguridad en la capital, pues nada más en el mes de febrero se tuvieron más de 11 negociaciones asaltadas, más otros atracos a transeúntes. Para que lo anote el comisionado Jorge Guillén y se aplique en el tema… Para que la UABJO no tenga paz, ora fueron egresados de la Facultad de Enfermería los que “tomaron” Ciudad Universitaria, obligando a la suspensión de las actividades escolares y esto porque esos changos piden la liberación de 47 plazas para la realización de su servicio social en diversas instituciones de salud. Lo clásico, que las autoridades no les cumplen y que son fregaderas. Total que no hubo clases y la pachanga sigue en la Uni… Y ahí tienen que con motivo de que los barrenderos del Sindicato 3 de Marzo celebraron su día, ayer el problema de la basura y la recolección de desechos en la capital se agudizó chido. Los muchachitos se fueron al desmadre y que se jodan los demás. Nadie se aparta de ello, pero primero es lo primero, dijera mi compadre… ABUR.