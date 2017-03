Si bien el sector Salud de Oaxaca cumple con sus compromisos y obligaciones respecto de procurar la fortaleza del cuerpo, recuperar la salud y bienestar físico de los oaxaqueños, más allá de las instituciones federales, uno más de los encargos de SSO es garantizar que los especialistas, médicos, enfermeras, asistentes y todos los empleados del sector salud sean profesionales con cédula que acredite y certifique sus estudios y conocimientos de las ciencias de la salud, de la enseñanza que se imparte en facultades de medicina y está arbitrada por colegios e instituciones médicas, porque desde la enseñanza en aulas, internado, residencia y especialidades, se requiere de exámenes profesionales, tesis, investigación y reconocimiento de colegas certificados para poder trabajar y cobrar por sus servicios médicos.

El Sector Salud de Oaxaca si bien cumple con lo indicado en el párrafo anterior, exigiendo de los médicos su respectiva cédula profesional y aval institucional, requiriendo a consultorios, clínicas y hospitales todos los requisitos legales para operar, estableciendo restricciones respecto de lo que no está autorizado por COFEPRIS o Secretaria de Salud, lamentablemente no actúa igual con los cientos de charlatanes, mercachifles y chiflados que dicen curan o sanan a pacientes con supuestas medicinas alternativas, yerbas aztecas, remedios zapotecos, chinos o hindúes, incluidas sus terapias holistas, radiestesia, homeopatía, acupuntura, flores de Bach o Constelaciones, permitiendo incluso el funcionamiento de infames charlatanes como los Parapsicólogos Unidos que estafan y engañan a dolientes en B. Domínguez en la Col. Reforma, y sin hacer nada respecto de merolicos de la salud que se promocionan en programas de la radio. No es justo que a médicos que ha costado años de estudios, quemarse las pestañas y disciplinarse con libros, catedráticos, internado, residencia y especialidades se les exija todo y no se les permita operar si les falta un solo documento o requisito, mientras a los charlatanes homeópatas, ozonoterapistas, yerberos y curanderos de pacotilla no se les exija profesionalismo, aval científico, acreditación y respeto, bastándoles para engañar a los enfermos con decir que su medicina es milenaria, de ciencias ocultas, mística o cósmica. El Sector Salud es parcial, es ignorante o corrupto por permitir se engañe y defraude a los enfermos que no saben que la medicina es una ciencia y no una superstición basada en anécdotas.

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez