Oaxaqueños en la mira

Son DOS, los OAXAQUEÑOS que están siendo observados por la sociedad, NO solamente por los cargos que actualmente desempeñan, sino por sus aspiraciones a futuro, NO lejano. Uno de ellos es nacido y “criado” en este lugar, de familia más que conocida y con gran experiencia política en nuestro suelo. El otro, con mucho más fuerza política…pero no propia. Desconocedor de Oaxaca, pero con una ENORME responsabilidad sobre sus hombros, la cual, al parecer NO estaba considerada en su agenda propia. Los ojos del “pueblo” (sobre todo los de los observadores, porque hay quienes NO ven ni sienten lo que ocurre a su alrededor) están sobre los dos y, quieran o NO los “DOS”, están formando OPINIÓN día tras día. Lo que DICEN o CALLAN ( que es lo peor) así como lo que HACEN o DEJAN de HACER , recibe una “calificacion” infalible e irrefutable, que tarde o temprano influirá en sus planes y metas. Algunos de los otros oaxaqueños, (los SIN cargos NI membretes) hemos vertido la opinión de que los DOS deberían ir casi “de la mano” para darle a OAXACA algo de lo que le han NEGADO la mayoría de los “políticos” que han almacenado sus enormes fortunas y las de sus cercanos “cola boradores”. El tiempo dirá QUIÉN de los DOS cumple con mayor honestidad su ENCARGO. Ojalá que los dos terminen entre aplausos y reconocimientos, pues ambos han mostrado, en pocas semanas, que desean estar del lado de sus “gobernados”. Lo mejor sería que TODOS los afectados, fuéramos motivados por su actitud y afán de servir, para ser sus colaboradores CIUDADANOS, en vez de sus “jueces”. Hace años que el verdadero pueblo no ha podido decir, “qué bien nos fue en este período”. Más bien, la opinión generalizada ha sido, “que bien les fue a los funcionarios y a sus amigos y familiares”…Y el reclamo general ha sido, “por qué NO metieron a la cárcel a los LADRONES”. Claro que lo mejor sería que NO hubiera ladrones. Lamentablemente se ha hecho casi NATURAL, en el PAÍS, que los políticos se ENRIQUEZCAN de manera ILEGAL y arbitraria. Hasta sus familiares lo ven como algo normal y OBLIGADO. Son herederos de aquella famosa frase tan MEXICANA: “Un político pobre es un POBRE político”. Por eso se ha desatado la COMPETICIÓN de ver QUIÉN se compra el mejor avión o el vehículo más caro…además de algún inmueble de color blanco, ya sea en el país o en “extranjia”, donde se encuentren sus cuentas bancarias. La verdad, los DOS han iniciado una buena comunicación con los grupos de exigentes de la comunidad. Aunque UNO de los dos viene sembrando ciertas DUDAS en cuanto a sus decisiones y CESIONES a los violentos y exigentes, que NO aportan NADA para beneficio de la sociedad y SÍ exigen permanentemente respuestas a su gusto a sus exigencias, por injustas e ilegítimas que ÉSTAS SEAN, dañando inclusive a TERCEROS, tan vulnerables y débiles, como la NIÑEZ y la JUVENTUD. ¿También a los adultos? ¡CLARO QUE SÍ! Eh ahí al maestro anciano, responsable y respetuoso de su deber, que se negó a dejar SIN clases a sus alumnos y que, como REPRESALIA Y ACOSO LABORAL VISIBLES, fue “corrido” de su escuela y de su cargo, para “sentar” a un ex PRESIDIARIO que se dedica a desfilar con su gorra “palsol”, sus gafas “oscuras” y su playera con la imagen de un verdadero revolucionario, que SÍ fue un héroe que buscó el bien para su país y otros más.

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García