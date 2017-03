Nintendo Switch, la nueva consola de Nintendo, llega este viernes a las tiendas, un sistema híbrido entre equipo de sobremesa y portátil al que acompañan en su lanzamiento juegos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Fast RMX o I am Setsuna.

Switch llega a las tiendas en dos versiones, una en gris y otra más colorida en azul y rojo, con dos mandos Joy-Con, para ofrecer hasta tres modos de juegos: modo televisor, modo sobremesa o modo portátil.

“La consola doméstica que se hace portátil“, como la define Nintendo, recupera los cartuchos para los juegos en formato físico, aunque ofrece también la posibilidad de su compra mediante descarga.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild comparte fecha de lanzamiento con Nintendo Switch, pero no es el único título disponible desde este viernes. El ‘rpg’ I am Setsuna o el de carreras Fast RMX también se pueden encontrar en la eShop de Nintendo. El catálogo se ampliará a lo largo del año, con más de 60 juegos de creadores independientes y con franquicias conocidas como Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 o LEGO City Undercover.

Con información de Excélsior.