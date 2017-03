Mireles pide desconocer a Thalía Vázquez como defensora

José Manuel Mireles Valverde, líder del Grupo de Autodefensa de Tepalcatepec y que se extendió a diversos municipios de Michoacán, pidió a los autodefensas que se encuentran recluidos en distintos penales no autorizar a Thalía Vázquez Alatorre como su abogada, al acusarla de intentar buscar un cargo político.

Desde el penal federal número 4, en Tépic, Nayarit, Mireles Valverde arremetió vía telefónica contra su ex defensora, a quien señaló además de buscar enriquecerse con el dinero de las familias de los autodefensas.

“Les informo a todos los autodefensas que estamos detenidos, Thalía no me está representando a mi, ni quiero que represente a ninguno de los autodefensas, porque ese es un juego político. Ella no es una licenciada en derecho penal, es una licenciada en derecho civil”, dijo.

Mireles Valverde sostuvo que todo aquel autodefensa que autorice a Vázquez Alatorre como su abogada, enredará aún más su caso, pues advirtió que si en realidad busca la liberación de los detenidos no los habría abandonado hace dos años.

“Y todo el que le firme a ella va a ser nomas para enredarse más y para promoverla a ella políticamente, porque es lo que ella anda buscando, si deberá quisiera ser nuestra abogada, no nos hubieran abandonado desde hace dos años y medio”, indicó.

Con información de Noticias MVS