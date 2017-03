Frena Morena propuesta de Fraguas para privatizar el alumbrado público

Regidores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) del ayuntamiento citadino frenaron un proyecto de “Prestación de Servicio para Alumbrado Público” impulsado por José Antonio Hernández Fraguas al considerar que tenía un sello privatizador.

Esto obligó a Hernández Fraguas a dar una improvisada conferencia de prensa. Ahí, dijo, que el Cabildo del municipio de la ciudad de Oaxaca decidió estudiar por más tiempo el proyecto “Prestación de Servicio para Alumbrado Público” al señalar que a través de esta medida se trata de solventar el problema de luminarias en mal estado, las cuales se contabilizan en siete mil las que no funcionan.

Antes, en la sesión de Cabildo, los regidores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguraron que se trata de un proceso de privatización del alumbrado público, a lo que el primer concejal indicó que se trata de una asociación público privada que contempla la ley.

Fraguas, detalló que con este proyecto a los oaxaqueños no les costará un peso de más el servicio, no es concesión porque el servicio lo presta el Ayuntamiento con una empresa, “no es deuda pública porque no estamos disponiendo de recursos con los que no contamos, este se pagará con el DAP y generará un ahorro importante para otros gastos municipales”.

El presidente municipal indicó que los servicios públicos deben ser prestados, y en este caso recibió una administración con más de siete mil luminarias apagadas.

Aseguró que el mecanismo se llevará a cabo a través de una asociación publica privada, se van expedir las bases para que ante los ojos del consejo temático se lleve a cabo todo el proceso de licitación.

Detalló que con la reforma energética se abrió la posibilidad de la venta de energía, este es un proyecto novedoso y distinto apegado a la ley, pues son 21 mil 596 luminarias, 16 mil 308 de súper sodio, 2 mil 177 de leds, mil 457 aditivos metálicos.

Aseguró que en este servicio actualmente se pagan 32.8 millones de pesos al año, por lo que el problema mayor es la falta de suficiencia presupuestal para la reposición de luminarias.

El proyecto que se plantea es retirar las luminarias y colocar tecnología de led, con cámaras de vigilancia y wi-fi. “El costo del proyecto de Prestación de Servicios para Alumbrado Público es de 188.7 millones de pesos, con una duración de 15 años”, enfatizó.

Con información de Iván Castellanos