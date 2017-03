CON MAYÚSCULAS

GASTI VICHENDA.- Por toneladas llegan quejas a mi correo y creo que mucho más que a ese elefante blanco que los chupatintas llaman Secretaría de Conflictos del sindicato que mal dirige “Lipe Pinocho” o “Lord Metate”, para la banda, en las que exponen que así como van, llegará la Navidad y no habrá incremento salarial para los trabajosos chupatintas, de cuyo pliego petitorio no se ve Naela. Cuentan los que saben que como los flamantes secretarios reciben entre dietas y sueldo algo así como cuarenta mil del águila al mes, lo que menos les interesa es el incremento de los compas de base -allá ellos por ser pobres-, total, ellos ya chingaron… Se especula que en realidad lo que está detrás del retraso de la negociación son los intereses personales y negocios redondos que tienen los liderzuelos con sus proveedores, y que los funcionarios no han terminado de liquidar pues pretenden que la gestión del Cachorro pague los platos rotos de lo que dejó “Don Chachalaco” Vargas Varela. Como este los tenía bien maiceados, no lo molestaban ni con el pétalo de una rosa, pero ahora muy valientes piden al Villaca que primero se ponga al corriente con sus acreedores por lo menos de dos años atrás pues claro, está la mochada de por medio…

GANDALLEZ PURA.- Además de las “comisiones”, esos guangos quieren les hagan efectivas unas 400 plazas de base que dejaron en el limbo los del mal llamado “gobierno del cambio” y que incrementaría considerablemente la fortuna del “Pelón Rosas” y su pandilla, por cierto muy insufladito (se siente ya el Ochoa Reza de petatiux). O le juegan mucho a su suerte o están estirando la liga de más, pues no tardan los chupatintas de a pie en protestar por el retraso de su incremento salarial, pues ven con tristeza que su flamante dirigencia solo se ocupa en seguir una pelea soterrada con los delegados no afines a su proyecto… Insisten los gachos en crear más delegaciones de levanta dedos con el fin de seguir al frente del Comité Ejecutivo. Así lo ordena Rosas el Pelón, este wey no trabaja, cobra en la nómina del Monte Pío y a quien por cierto, algo debe saberle a Germán Espinosa que lo acaba de nombrar integrante de la Comisión de Transparencia del RIP, un chiste de mal gusto pues creo no están enterados que la peor etapa de corrupción y entreguismo que vivió el sindicato de los chupatintas fue precisamente con este personaje al frente de la dirigencia, haciendo mancuerna con los del fallido cambio.

ESTÁN EN CAMPAÑA.- Una cosa no debe perder de vista el “Mostachón” Hernández Fraguas: los fans del “Peje” pertrechados en Morena, están en permanente campaña. Por ello, cuanto hagan lo hacen con fines electorales. Ellos -los paleros del “Peje”- ya ven a su mesías en el trono, y el otro wey igual ya siente que tiene a Dios de las orejas. Entonces, Mr. Bigotes no debe inquietarse por las jaladas de los rugidores Paulino Jesús Ruiz y María de la Luz Ramírez, quienes armaron un buen show para evidenciarlo con el asunto del alumbrado público del municipio de Oaxaca. Con todo y que ya les aclaró que con esto no se sorprende a nadie porque se informó a todos, los rugidores echan caca… Fraguas les recordó que a todos se les dio a conocer el asunto que, no es ningún intento de privatización y mucho menos una concesión del servicio de alumbrado público. Se trata de un esquema legal denominado Asociación Público-Privada, pero pos. Lo que nos preocupa a los capitalinos finalmente es si esto tiene algún costo para nuestro bolsillo y a decir del Presi, no. Tampoco le generará al ayuntamiento un gasto extra, o sea. Entonces, que ni sufra, ni se acongoje. No tendrán eco en sus “viriles denuncias”. Solitos enseñan la oreja…

NO ES MAL PLAN.- Fraguas explica ampliamente el proyecto que tanto incomoda a los “morenos”, el cual permitiría conforme al protocolo de Kioto, dejar de emitir mil seiscientas toneladas de bióxido de carbono anualmente, aunado que se pueden obtener ingresos adicionales a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Explica Pepetoño que su gobierno recibió más de 7 mil luminarias fundidas o inservibles, lo que se ha traducido en calles oscuras y espacios públicos abandonados que han propiciado más inseguridad, y el incremento de los índices delictivos que se han traducido en asaltos, robos y otros delitos que se cometen bajo el amparo de la oscuridad… Hay necesidad de contar con un sistema de alumbrado chingón. Sólo falta que le peguen al peligro. Y, reitera, con todo y que el proyecto no causa lesión alguna al erario, y busca tener un servicio picudo durante 20 años, garantizando además el 100% de las luminarias funcionando eficientemente en un esquema 100% amigable con el medio ambiente, no es una cuestión que busque imponerse y si bien ayer iba a presentarse ya como punto de acuerdo, lo sacaron del aire para que pueda enriquecerse el plan y nadie se llame a engaño…

YUNTA DE JALPAN.- Esta no es la Yunta de Silao. Es la Yunta de Jalpan, oriunda de Juchitán. Uno es presidente de la Mesa Directiva y el otro bueyecito como Oficial Mayor. Errores tras errores de la yuntita: El rico de abolengo y político de prosapia (según él, porque antes solo se le conocía como lenón), con eso de que los huéspedes de St. Ray presentaron una jalada dizque agenda legislativa, después de tres meses de cobrar sin trabajar, al empezar los posicionamientos, la Samantha aventó a su pastora Blanca Nieves como el “Borras”, no más porque se le ocurrió, causando extrañeza de ella y del resto de los diputados… La metida de pata de gurrioncito pecho amarillo, es que junto con su coach legislativo, el Igmarcito de influyentaza madre, se equivocaron y luego de un sepulcral suspenso reaccionaron y dieron la voz a Oh Carol, regresando a su curul doña “Nieves la honesta” como la bautizara el desaparecido Anzótegui, tras su farragosa exposición de agenda mamerta que quien sabe quién la pueda creer. De ahí en adelante los diputables dieron su punto de vista. Nada del otro mundo en la sesión, salvo que Eufro le mandó la batería pesada a “Iván el terrible” y con pancartas le dijeron hasta de que se iba a morir…

SE AVIVA, O…- Ya son varios avisos para el maestro Irineo Molina Espinosa sobre cuyos huesos también andan perrísimos desde Salomón Jara, hasta Armando Contreras, pasando por la gente del “Cara Sucia”, que se apresta a integrarse a la cargada de Morena. Irineo es líder moreno en Jalpan y orita presidente de la Jucopo. Pareciera que todos le llevan las contras al de Chiltepec, que todos quieren dejársela Irineo. Sus asesores no le han dicho que ser “buen gente” a veces es una carga en el mar de tiburones legislativos y mostrarse más cabrón hasta con sus compañeros de bancada. De que lloren en tu casa a que lloren en la mía… Bueno, mi corresponsal en Jalpan me detalla que no hay identidad en el directorio institucional, o sea, no lo han actualizado y al buscar en la entrada principal un letrero de identificación se ve que quien manda aún, quien aún es la LXII Legislatura con su presidente de la triple A a la cabeza. ¿Y los integrantes de las LXIII, quiénes son, on’ tan? Detallitos que a cuatro meses de iniciado en el cargo ya el maese Irineo debería saber y poner orden. Detallitos a los que el diputable cuenqueño no debiera hacerles el fuchi y le sirvan de pretexto para poner a chambear a tanto pelotón ocioso…

‘DIRTY FACE’, EN 2022.- Me dirán algunos que falta mucho, que este gobierno apenas comienza y que es temerario decir eso, dado que en 5 años pueden ocurrir muchas cosas, además de que para entonces, el personaje central de esta telenovela no tendrá un cargo público para muestrearse y estar en el ánimo de la gente. Bueno, para que el “Dirty Face” sea candidato y luego gobernador de Oaxaca, pasa por el entendido de que en ese entonces estará como ocupante principal de Los Pinoles ni más ni menos que el Trump tabasqueño, y que el michoacano será uno de sus principales enclaves en el sureste de este país… “Cara Sucia” podría ir al lugar que hoy ocupa mondo y lirondo el Jerry Gutiérrez, engañando a la gente con las famosas Zonas Especiales, que es una soberana jalada, pero que permite a quien esté al frente de ellas un escaparate permanente. Y sucede que don Benjamín Robles, antes de que llegue el mes de junio de este año, o al menos antes del destape presidencial, ya estará con los morenos. “Vamos a hacer presidente al Orate de Macuspana” y de allí a la silla principal del palacio de gobierno de Oaxaca. ¿Se imaginan al “Charbelín” de Secretario General de Gobierno? Una reedición del Chucky. Ni más ni menos… ABUR.