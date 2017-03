AMLO denunciará a Vázquez Mota por desvío de recursos

El dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, informó que Morena, en el Estado de México, presentará ante la Procuraduría General de la República una denuncia por desvío de recursos y corrupción contra la pre candidata del PAN a gobernadora de la entidad, Josefina Vázquez Mota, por recibir más de mil millones de pesos, autorizados por Enrique Peña Nieto, para su fundación Juntos Podemos / Together We Can.

Durante el discurso que dirigió a sus simpatizantes en Los Reyes La Paz, Estado de México, López Obrador expuso que el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Horacio Duarte, será el encargado de levantar la denuncia ante la autoridad federal.

“Josefina Vázquez Mota recibió, con autorización de Peña, más de mil millones de pesos, supuestamente para ayudar a migrantes, y no hay cuentas claras sobre ese dinero”, expuso el líder de Morena.

Al respecto, detalló que, por órdenes del presidente de México, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, le entregó ese dinero a Vázquez Mota que “supuestamente era para ayudar a los paisanos migrantes y ahora que visito las ciudades de Estados Unidos, nadie sabe que se haya utilizado ese dinero para ayudar a los connacionales”.

Anticipó también la respuesta del PAN, “van a decir que la denuncia se presenta porque Vázquez Mota es candidata y no, es que ya basta de hipocresía de los panistas corruptos”.

Respecto a una posible desbandada en el PRD, López Obrador mencionó que “en estos momentos difíciles del país, tomaron la decisión de buscar la unidad con Morena […] por eso les digo a todos los militantes de otros partidos del PRI, PAN, PRD que están abiertas las puertas de Morena”.

A pregunta expresa sobre el senador perredista Miguel Barbosa, López Obrador dijo que tiene información acerca de que, además de militantes, hay dirigentes y legisladores del PRI, PAN y PRD que van a decidir unirse a Morena.”

Finalmente, agregó que en la firma del acuerdo de unidad en la Ciudad de México, el próximo 9 de abril a las 17:00 horas, “van a participar muchos legisladores y dirigentes de otros partidos y sectores, además de empresarios, comerciantes, organizaciones campesinas y de la sociedad civil”.

