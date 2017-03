Una mujer que conducía su automóvil acompañada con su perra en Florida registró el momento en que su mascota se unió a los coros del tema de la banda británica Queen, We are the champions.

En el video, publicado en YouTube por Annie Aul, se aprecia la vista de la parte trasera del auto, mientras Annie entona la emblemática canción de Freddie Mercury.

“Lola, el pastor de Shiloh canta We are the champions de Queen en un viaje por carretera con su dueña, Annie. ‘Con mejor voz cantando que la mayoría de la gente!!”, dice la descripción del video.

Por aproximadamente 25 segundos, el pastor Shiloh de Annie, Lola, desde el asiento trasero se une al coro.

El perro cantante sigue acompañando a Annie y a Queen por el resto de la canción.

Con información de Excélsior.