Otro tesoro de jardín

Es muy grato comentar que existe otro tesoro semejante al Jardín Etnobotánico de la Ciudad de Oaxaca. El que ya conocía, por haber tenido el privilegio de laborar como colaborador del Ing. Jorge Bueno en 2006, ubicado a escasas dos cuadras laaargaaas del Jardín Conzatti, dejó honda huella en mí. Disfrutar de muchas caminatas en los angostos y bien trazados andadores, que permiten aspirar el oxígeno despedido por más SIETE MIL PLANTAS ENDÉMICAS de OAXACA, deja enorme huella. Lamentablemente eso ocurrió en aquel aciago año, 2006…y me duró pocos meses el gusto. También esa maravilla de lugar sufrió las graves consecuencias del enfrentamiento entre los diversos grupos de protestantes violentos y el propio gobierno de la época. Los aprendizajes logrados, de parte mía, NO fueron pocos, y sí muy valiosos. El trazo magistral en el que tomaron parte genios del arte como Francisco Toledo, la distribución de las plantas, agrupadas por su origen, abarcando todas las regiones y climas de nuestro estado, así como los más profundos elementos humanos y culturales que las propias plantas simbolizan, constituyen toda una enseñanza para quien visita el precioso Jardín Etnobotánico, que forma parte del maravilloso Complejo de Santo Domingo de Guzmán. Ya nos hemos referido en otras ocasiones a aquella experiencia tan maravillosa que nos tocó vivir. Peeeero…como la vida es sumamente bella, este martes por la mañana, ÚLTIMO día de FEBRERO 2017, tuve el enorme placer de visitar otro sitio de belleza y valía similar. Ese enorme JARDÍN BOTÁNICO se ubica a la altura de la Ex Hda de MONTOYA, donde inicia la cuesta que termina en las laderas de uno de los Centros Históricos más importantes de nuestro país, MONTE ALBÁN. El lugar es muy conocido por los oaxaqueños y por muchos extranjeros, pues ahí se ubicaba un importante restaurante de la distinguida familia BUSTAMANTE DEL VALLE. Actualmente NO funciona como tal, pero el enorme y bello JARDÍN BOTÁNICO es visitado ya por muchas personas deseosas de extasiarse con la MATURALEZA. El oaxaqueño que encabeza tan importante obra, es el Ing. José Luis Bustamante del Valle, con quien sostuve una interesante plática acerca de la gran obra que llegará a ser altamente valorada por propios y visitantes de lejanas latitudes. En el corto tramo que caminé a su lado, pues pude llegar cuando ya terminaba el gran recorrido de varias hectáreas con árboles y plantas de las diversas regiones de nuestro estado, atendiendo a dos distinguidos invitados suyos, pude observar cientos de árboles de gran tamaño, que sería largo enumerar. Plantas aromáticas, para condimentar la cocina oaxaqueña, cactus variados, áreas que increíblemente están tapizadas de pasto verde, gracias a su sistema de “riego por goteo”. Valdrá la pena regresar cuanto antes, para recordar lo vivido en el Jardín Etnobotánico de Santo Domingo. Pero sobre todo, para conocer mucho más acerca de los planes del Ing. José Luis Bustamante del Valle, para lograr que miles de oaxaqueños y de visitantes de otros países, así como docenas de escuelas completas, lleguen a disfrutar de la grandeza de su esfuerzo y dedicación, para contar con otro lugar donde las familias y los estudiantes de todo tipo, así como los amantes de la caminata y el oxígeno, puedan gozar de la naturaleza.

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García