Otro caso de fraudes

Desde hace varias semanas, elementos de la Policía Vial colocaron patrullas y señalamientos en los accesos al distribuidor vial de Cinco Señores, permitiendo el paso a unidades de menor tamaño y peso. A los conductores de vehículos de carga, autobuses y pipas, se les indicaba que deben utilizar los carriles laterales de circulación, pasar por debajo del puente. La causa se expuso en forma escueta, el puente presenta fallas estructurales, con el consiguiente peligro de colapsar si continuaba el flujo por la parte alta.

Con esta medida se evidenció una obra màs, de varios millones de pesos, que se hizo mal, que estuvo a cargo de la empresa menos indicada. Es otro de tantos fraudes que se han cometido en contra de los intereses del pueblo de Oaxaca. Es una burla màs a la población necesitada de infraestructura vial, de pasos rápidos en cruceros de mayor carga vehicular. Se hizo para agilizar el paso de las miles de unidades de motor que circulan por el Periférico, tramo de Eduardo Mata y Avenida Ferrocarril; entre Avenida Universidad y el Boulevard Eduardo Vasconcelos.

¿La obra era necesaria? Evidentemente si, imprescindible, urgente. Como en varios otros cruceros, insuficientes para desahogar la carga vehicular que ha aumentado de manera extraordinaria, sobre todo por la medida que se decidió autorizar, la del uso de taxis foráneos, para satisfacer la necesidad de transportación de las personas que viven en las colonias periféricas, en los municipios conurbados. Son cientos, miles, de automóviles que ingresan a la ciudad, procedentes de las comunidades de la región del Valle, incluso de la Sierra. Por Cinco Señores pasan las pipas que acuden a la planta de distribución de combustibles de Pemex. Por el lugar cruzan los tráiler de doble remolque que transportan materiales de construcción procedentes de la fábrica de Lagunas en la región del Istmo.

Lo que empezó mal, mal continúa y probablemente mal acabe. El distribuidor fue motivo de inconformidades por la forma como se había diseñado y asignado la construcción. En la discusión participaron personajes públicos como el pintor Francisco Toledo, que ofreció y cumplió con la presentación de un proyecto alternativo. Finalmente la propuesta original se modificó, iniciando la construcción en enero de 2012. Pasaron las semanas, los meses y lo que se calculó que habría de realizarse en ocho meses, se fue alargando en el tiempo. Poco màs de dos años duraron las acciones, hasta que finalmente, se puso en funcionamiento en marzo de 2014.

Mientras se hizo el paso a desnivel, se construyeron las columnas y se colocaron las trabes el puente, los establecimientos comerciales sufrieron las consecuencias. Varios de ellos quebraron al no tener ventas. Otros cerraron temporalmente al no poder operar debido al ruido y el polvo despedido desde la obra. Los vecinos fueron también afectados al no poder transitar por la presencia de los materiales y equipos. Los estudiantes de las escuelas y facultades de la Universidad Benito Juárez, ingresaban y salían de las instalaciones dando rodeos para evadir los obstáculos.

Superados los momentos adversos, el distribuidor fue entregado, abierto a la circulación. Se recibió sin evaluarla a fondo, sin cerciorarse que estaba bien hecha, lista para utilizarse. Ahora, al descubrirse las fallas, que no son menores, regresaron las molestias e indignación ciudadana. Resulta que la obra mayor del gobierno de Gabino Cué puso en duda las condiciones de seguridad. Tres años después de ponerse en funcionamiento se descubre que el puente tiene fallas que para Sinfra son “normales”, sin mayores riesgos. Son opiniones contrarias a las de los ciudadanos.

Desde el inicio de los trabajos la sospecha de manejos turbios se hizo presente. Se dijo que tendría un costo de 126 millones de pesos. Terminó siendo de poco màs de 200 millones. La empresa falló en el cálculo de la inversión y con todo, queda la duda sobre si servirá o tendrá que demolerse. O en el mejor de los casos, dejar de emplearse hasta que se corrijan las fallas. De ser así, otra vez habrá afectaciones a terceros y a las finanzas públicas, porque habrá que meterle màs dinero.

Los gastos extras inician con las revisiones, con una auditoría externa y estudios técnicos a realizar con la intervención de expertos, de ingenieros especializados en obras civiles. La revisión no puede quedar en manos de maestros de obras ni vistas las estructuras a ojo de buen cubero.

Opinión de Mario Blanhir González