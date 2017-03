Identifican a ejecutados de Boca del Río; tenían varios días secuestrados

Las once personas que fueron encontradas muertas la noche del martes en Boca del Río tenían varios días secuestradas, informó el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes.

Dijo que ya fueron identificados los nueve hombres y dos mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados semidesnudos y con marcas de tortura, en una camioneta abandonada.

“Están identificadas, no están (claras) las circunstancias en que fueron secuestradas, simplemente los familiares señalaron que desde hace tantos días no regresaron a su domicilio, no se sabe exactamente, salvo un caso, de dos personas que dicen haber sido secuestradas o privadas de su libertad en un centro nocturno ahí, en Veracruz, nada más, las demás no se sabe exactamente dónde fueron privadas de su libertad “, dijo Yunes en entrevista con Mario Campos en Foro TV.

“Fue un delito que se cometió en varias etapas, primero fueron privados de su libertad, algunos de ellos desde el sábado, otros desde el martes de la semana pasada, según comentan sus familiares”, detalló.

Reiteró que, por las circunstancias en que fueron hallados los cuerpos, el hecho tiene relación con el crimen organizado, pero negó que con esto quiera minimizarlo.

“Nadie pretende minimizar un hecho que yo mismo califiqué como barbarie.

“Es un hecho grave, es un hecho que provoca en la sociedad veracruzana y creo que en todo el país, preocupación”, dijo.

Las once personas “fueron deliberadamente secuestrados o fueron deliberadamente privados de su libertad durante varios días; ya están identificados todos ahora y ya está solicitado, ya desde la noche de ayer, información acerca de si tenían antecedentes criminales”.

Destacó que se trata de ejecuciones y no “es producto de un enfrentamiento, no es un homicidio en la calle, no es un homicidio por robo”.

La noche del martes fueron encontrados los cuerpos de nueve hombres y dos mujeres adentro de un vehículo en el municipio de Boca del Río.

En la camioneta fue colocado una cartulina con un mensaje, supuestamente dejado por el crimen organizado.

Ayer, arrancó en Veracruz el Operativo Conjunto de Seguridad Pública, con el que se reforzó la seguridad en el estado con la elementos de la Gendarmería

A inicios de febrero fueron hallados los cuerpos de ocho personas en una camioneta junto a una escuela de primaria en Nogales, en la zona montañosa central de Veracruz.

Días más tarde, en el municipio veracruzano de Santiago Tuxtla se encontraron seis bolsas con cuerpos de personas en un restaurante abandonado en la carretera federal 180, que une Matamoros con Puerto Juárez, Quintana Roo.

De acuerdo con cifras oficiales, los homicidios en Veracruz llegaron a un nivel histórico en julio del año pasado, con 132 casos, la cifra mensual más alta en este estado desde que en 1997 comenzó el registro oficial.

Con información de EFE