La oscarizada actriz de 79 años, Jane Fonda, decidió romper el silencio tras varias décadas ocultando uno de sus mayores dolores.

La ganadora de la estatuilla dorada a Mejor Actriz por la cinta Klute de 1972 y por el filme Coming Home de 1979, confesó que fue abusada sexualmente cuando era una niña, algo que la motivó hace más de 50 años a ser una gran defensora por los derechos de las mujeres.

“Fui violada, fui sexualmente abusada cuando era menor y también fui despedida porque no quise acostarme con mi jefe”, señaló Fonda en una entrevista para la revista alemana The Edit.

El artículo lo realizó su colega, la premiada por la Academia Brie Larson (La habitación). “Siempre pensé que era mi culpa, que no hice ni dije lo correcto”, añadió.

La protagonista de Barbarella (1968) es una presente activista del movimiento V-Day, el que busca detener la violencia contra las mujeres y las niñas.

Por otro lado, creó el Centro Jane Fonda para la Salud Reproductiva Adolescente (Jane Fonda Center for Adolescent Reproductive Health). Esta entidad busca prevenir los embarazos a temprana edad.

La intérprete aseguró que pretende hacer entender a las víctimas de abusos que “no es nuestra culpa. Fuimos violadas y eso no está bien”, sostuvo. “Conozco a niñas que han sido violadas y que no saben que fue una violación. Ellas piensan ‘debe haber sido porque dije no de la forma equivocada”, agregó.