CON MAYÚSCULAS

CON OLOR A FORMOL.- Buen puntacho del Monsieur Mostachón el de armar un Consejo Consultivo Temático, con puros compas que alguna vez se calzaron la casaca de presidentes municipales de la gloriosa ciudad de Oaxaca. El alcalde citadino llamó a todos los cuates que han pasado por la silla anexa a la que ocupó Morelos en el municipio capitalino cuando el primer municipio de América. Desde el decano de ellos, Don Hojas Petra (el maestro AMU), pasando por el Dorian Grey de los escarnecidos (Jorge Martínez Gracida), pasando por el popular Pelos Necios (Raúl Corzo) y lo que queda de Enrique Guzmán Silva… No podían faltar Chucho Bolas (Jesús Ángel), el Agustín Lara de los ricachones (el Flaco Gómez Sandoval); el Kitus Iturribarría, el bueno (el malo anda a salto de mata); chocheando y todo pero alcanzó a llegar el Chatanooga (Manuel Vallejo) y hasta Manuel de Esesarte alcanzó a meterse. El tino de esta rola es que el Bigotón jaló también a los panaderos con el pan; el Pablotas Arnaud, el Chupeté, Carlillos Melgoza y hasta Ugartechea. Los malosos, que están en todo, en cuanto sacaron a la luz pública este asunto, pa’pronto soltaron que del sitio en que los convocaron salía un espantoso aroma a formol.

EN PRO DE LA CITY.- El organismo formado por el Bigotes fungirá como un órgano de consulta y se suma a los 10 consejos conformados para generar proyectos que promuevan el desarrollo del municipio, anteponiendo el bienestar de las familias capitalinas. Asimismo, para que respalden a través de su experiencia las propuestas de la administración municipal y contribuyan a la toma de decisiones. Al margen de los objetivos específicos, el Bigotes debe pedirles tips por lo bajito, inquirirles cómo le hicieron para sobrellevar a la parvada de liderzuelos que han convertido el Centro de la ciudad en algo intransitable, inhabitable e irrespirable… Serio. Ya los ambulantes están a escasos 20 metros de invadir el Palacio de Gobierno; las calles de las Casas, Flores Magón, Colón ¡de todo el Centro! no son calles. Son sucursales de los mercados. Urge hacer algo. Que colaboren los ex. Que se diga algo de ellos. Se me barría; platicaros que también llegaron los interinos Rosa Silvia García y Pablo Irineo Calderón. No quiso ir el Cangrejito Playero Bustamante Underwood. Faltaron ex presis en activo: el Kay Sada, que anda toreando a Trump; Chuchín Martínez, Julio Esconda Sulana, Gabino, por razones obvias y el master Villacaña…

¿NEGLIGENCIA?- Según el contralor José Ángel Mantequilla Nápoles, todo el gabinete legal del gobierno estatal cumplió con la presentación de su 3de3 -las declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses-, pero hasta la noche del martes “esas cosas” no aparecían en la plataforma de las organizaciones Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad, cosa que llevó a los escépticos a pensar que o el contralor está fuera de la pitcheada o simplemente justificando a sus coequiperos, porque no hay que olvidar que finalmente el cargo que ostenta el joven profiteroles es del mismo Poder Ejecutivo… Según la nota de TIME, al cumplirse 3 meses de la actual administración, sólo se pudo comprobar que el gobernador Alejandro Murat; 2 presidentes municipales, el dirigente estatal del PRI, 2 comisionados del IAIP, 11 diputados federales y un senador, habían hecho públicas sus declaraciones. Raudo y veloz, el señor contralor saltó a que le hicieran un boletín diciendo que todo estaba bajo control, que no hay pedernal en el ejido porque la tierra ha sido repartida en forma equitativa. Pos ora no más que lo pongan en donde deben ponerlo, porque los ciudadanos comunes no somos adivinos…

MINTIÓ LIBRETÓN.- Ya lo sabíamos, ya se los hemos dicho infinidad de veces, pero ora que lo dicen los propios protagonistas, el asunto cobra mayor importancia: en los últimos días de la administración de Gabino Cué, hubo venta nocturna de permisos de taxi, porque el señor Don Libretón, el que manejaba la Sevitra extendió concesiones de taxi que inflaron el padrón de unidades arriba del 26% en cuatro municipios de Oaxaca de Juárez y su zona conurbada. La nota me la hacen llegar con el chingo de cifras, de las que rescato: Oaxaca de Juárez, Santa Lucía, San Sebastián Tutla y Santa Cruz Amilpas tenían en conjunto un padrón de robamaletas estimado en 1 mil 339 unidades hasta agosto de 2016… Diciembre de ese año el padrón se disparó a 1 mil 692. Eso evidencia que se entregaron 353 concesiones más de taxis con los colores amarillo, azul, verde y rojo. ¿Quién hizo eso? Pues el señor Libretón. Por eso se pusieron perros los de CATCEO y para que los propios aliados “del cambio”, los azulejos que ya conocen, lo denuncien sin ambages, es que aquello fue una cosa horripilante. A ver si se cumple el pronóstico de que Libretón, Carlos Moreno Alcántara, sería el primer chivo expiatorio del Gabinato. Habrá que verlo…

SAN LÁZARO, = A JALPAN.- Las chuladas se replican. Vean: En la Cámara federal los procesos de adquisición de bienes y servicios se reparten como un botín entre los partidos políticos. Desde varias posiciones administrativas se ordenan y ejecutan las contrataciones que se realizan, la mayoría sin licitación pública y mediante asignaciones directas. En 2016, tres áreas dominadas por el PRI, el PAN y el PRD planearon procesos de contratación por mil 103.8 melones, entre cobertura de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, obras, bienes muebles e inmuebles, así como intangibles, como licencias de software… Dichas contrataciones aumentaron en 295 millones, con respecto a lo presupuestado en 2015. Enseguida refiere que TOOOODAS las posiciones administrativas dentro del Congreso están repartidas entre los partidos políticos igual que aquí, PRI, PAN y PRD tienen las más jugosos ¡faltaba más! Lana y posiciones se las reparten a todas emes los señores diputados y de los partidos en mención, igualito a lo que hacen aquí los monos de Jalpan. Del hecho se ocupó el Deforma y por su similitud con lo que pasa aquí es que quise comentarlo con mis lectores. También en la CDMX hace aire….

CÁRTEL 22 UN PELIGRO.- Lo declaró el consejero del INE, Marco Antonio Baños Martínez: Un punto preocupante para el proceso electoral del 2018, es la movilidad social en estados como Oaxaca, ya que podría afectar el desarrollo de la elección. “Hemos visto movimientos sociales que en la búsqueda de defender derechos laborales como ocurrió con el magisterio (Sección 22) en el 2015 impactaron en el procedimiento”, expuso. Admitió que es un movimiento legítimo, pero lo que no es legal, ni deseable es que lo haga por cauces que no sean institucionales y que afecten el desahogo de la elección presidencial en el 2018… El consejero refiere que en 2018, 30 entidades federativas tendrán elecciones concurrentes, elegirán más de 3 mil 600 cargos de elección popular. “En algunos lugares del país, los candidatos saldrán de los nueve partidos nacionales, pero en otros habrá abanderados de partidos locales, nos preocupa el volumen y logística a desplegar”, insistió. Es aquí en donde podrán poner a parir chayotes a todos los activistas del Cártel identificados como saben, con su papi del sureste. Claro que si la autoridad les advierte con tiempo a esos locochones a lo que se exponen si se pasan de tueste, podrían contener este asunto. Pero si se van con alcahueterías, quien sabe…

OPORTUNISTAS.- Pepenadores impidieron el acceso al basurero municipal a vehículos recolectores de unos 18 municipios, luego de bloquearlo en la colonia Guillermo González Guardado. Según ellos, lo hicieron en el marco del Día Internacional del Reciclador “y para que el gobierno volteé a vernos y se acuerde que estamos aquí haciendo la labor de reciclar el material y darle vida al basurero”. ¡Qué poca!… No sólo legisladores del PRD y uno que otro empresario muestran que a la oportunidad la pintan calva, aunque algunos piensen que usa trenzas. También diputadas de Oaxaca se ponen a la altura de aquel Barbosa o del empresario Romo. Vean: La señora de la verdad histórica, Mariana Benítez, se cuelga de un acto público, interesada como está en, trabajarse SU senaduría. Fue a Ciudad Ixtepec a capitalizar la inauguración de la pavimentación en concreto hidráulico y alumbrado público de una calle a un costado de la estación del ferrocarril… Según esto, la lana para esa cuestión, ella “la etiquetó”. Ah, chingá. ¿qué no su obligación es autorizar marmaja para obras?… Pero callen boca. La diputada local Adriana Atristáin se busca colgar de la Súper a la Costa, “y luchará con fe hasta concretarla”. Carambas!…. ABUR.