Al huésped, lo que pida; peculiaridades de los tenistas

Desde hace 17 años que el Abierto Mexicano de Tenis se mudó de la Ciudad de México a Acapulco, el Hotel Princess Mundo Imperial ha sido la sede del evento, no solamente es el lugar en el que se hospedan los jugadores, sino que en el mismo se encuentra el complejo tenístico donde año tras año se juega el certamen.

Jorge Solís, gerente de grupos y convenciones del hotel, habló con Excélsior sobre las personalidades y peculiaridades de algunos tenistas. Nadie se compara con el serbio Novak Djokovic, especialmente a la hora de los alimentos.

“Lo más extraño que me ha tocado es ahora Djokovic, quien no come nada de lo que consideraríamos normal, o incluso no come nada que lo que comen otros jugadores”, aseguró Solís. “Come cosas orgánicas, jugos presurizados… él no toma ni Gatorade, ni jugos más que los de su marca y el agua siempre al tiempo, son cosas extrañas.

“Por el contrario, recuerdo que a (Maria) Sharapova el guacamole la volvió loca y quería guacamole todos los días, desafortunadamente al final tuvo que retirarse por problemas de estómago”, recordó.

En 2014, el búlgaro Grigor Dimitrov debutó y no sólo ganó el título del torneo, sino también el corazón de los aficionados.

“De Dimitrov es del que he escuchado comentarios muy positivos de la gente que trabaja con nosotros; refieren a su amabilidad, su atención, su alegría y su sencillez, en contraste de lo que era antes su novia (Sharapova)”, comentó Solís.

A diferencia de lo que muchos podrían creer la personalidad de Rafael Nadal, especialmente con los niños, es totalmente diferente a la que muestra en sus partidos, donde se le ve serio y hasta intimidante.

“A mí me da mucho gusto que regrese Nadal. Él es diferente a lo que me imaginaba, pensé que era de los sangrones y, al contrario, sobre todo es muy atento con los niños”, expuso Solís.

“Si va un niño persiguiéndolo él se detiene, lo saluda, lo abraza y le da el autógrafo, aunque los de seguridad le hayan dicho que no se pare. Yo pensaba que era al revés, pero lo he visto tres o cuatro veces hacer eso, es un tipo muy sencillo”.

Sobre la logística que implica tener al AMT año tras año, no se trata solamente de darle lo mejor a los jugadores y a los aficionados, sino también el Princess Mundo Imperial abre fuentes de trabajo hasta para mil personas por año.

“Este año tenemos casi dos mil habitaciones. Estamos al 100 por ciento de hospedaje, algo similar a lo que pasa en fin de año, y en Semana Santa”, finalizó Solís.

