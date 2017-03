Turismo entrampado

En función del turismo Oaxaca está en una trampa similar a la petrolización de México, que creyó el oro negro siempre se vendería a buen precio y siempre sería indispensable; así hoy Oaxaca cree que siempre el turismo vendrá, y, si bien en el estado existen muchos atractivos turísticos, especialmente en playas, en la ciudad capital no es lo mismo, porque aunque las zonas arqueológicas, Guelaguetza y rutas de borrachos (mezcal) aventura y montaña en la Sierra Norte son interesantes para muchos turistas, más allá de lo de siempre no se hacen obras atractivas o interesantes para incrementar el interés de turistas por visitar la ciudad.

La ciudad de Puebla y competencia turística respecto de visitantes del país, para atraer más turistas y paseantes, en lo que va del siglo han construido un Ojo o monumental, un teleférico, el magnífico Museo del Barroco, andadores turísticos, plazas comerciales y muchas otras obras que agradan a sus visitantes y los invitan a quedarse más días visitando además Cholula, Tonantzintla, African Safari y hasta Cacaxtla, que es de Tlaxcala sin problemas de bloqueos de carreteras, secuestro de autobuses o agresiones de agrupaciones políticas. Oaxaca, a diferencia de Puebla o Querétaro se conforma y satisface con lo que tiene, creyendo que nunca habrá competencia, que los funcionarios de turismo de otros estados están dormidos, pero no es así porque trabajan en dinámica de competencia tratando de quitarle turismo a los vecinos para que vayan a su tierra y para eso construyen vialidades, servicios e infraestructura de calidad turística, porque como en Dubái, entienden que el petróleo no dará ingresos siempre y por ello apuestan por el turismo, no como en Oaxaca donde creemos que el turista siempre vendrá por Monte Alban, Mitla, el Tule o a emborracharse con mezcal, mientras en otros lugares hacen lo posible porque el turismo no venga a Oaxaca o a donde sea, con tal que vaya a sus ciudades construyendo todo tipo de atractivos para ofrecerlos; que aquí, en Oaxaca, si se pretenden construir, de inmediato dirán los amargados, ¿porque gastar en obras suntuosas cuando hay tantas aldeas sin pavimento y gente en pobreza? lo mismo que los fanáticos ecologistas ¿Por qué tirar árboles donde viven en paz y felices lagartijas y pájaros para construir un Centro de Convenciones o alguna plaza comercial. Si no competimos perderemos turistas que buscan más atractivos que los tradicionales o arqueológicos, que es todo lo que tenemos…

Opinión de Carlos R. Aguilar Jiménez