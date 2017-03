Pillaje en Oaxaca

Desgraciadamente NO es solamente en Oaxaca, pero SÍ es muy notorio lo que ocurrió en nuestro ESTADO en el sexenio de GABINO. Lo más TRISTE es que NO habrá castigo alguno y que eso ocasionará que la LEGISLATURA actual siga los pasos de la anterior. ¡Qué grave situación la que afecta a los OAXAQUEÑOS! Hoy nos enteramos, al leer a uno de los maestros del PERIODISMO que laboran en TIEMPO de Oaxaca, que NO procederá el JUICIO POLÍTICO contra Gabino, porque el procedimiento es tan engorroso y tiene tantos requerimientos, que en todo caso, su Único ACUSADOR real, el SENADOR Robles, tendría que señalar como cargo principal el haber ORDENADO la participación de la POLICÍA ARMADA en el asunto de Nochixtlán, por VIOLAR los DERECHOS HUMANOS, ya que lo del fraude por MILES de millones de pesos, de su “gobierno”…no tiene ni pies ni cabeza, para poder contar con sanción alguna. Esto último es deducción nuestra ante lo escrito por el experto periodista. Sea como sea, lo que entendemos es que el “gobierno gabinista” se irá (se fue) IMPUNE, a pesar de que hasta los LEGISLADORES de la 62 siguieron SU ejemplo, ya que (causa risa y encab…miento) se fueron SIN DEJAR NINGÚN documento de los MILLONES que desaparecieron sin aclarar CUENTAS de su aplicación…”Hágame el refavrón cabor”. ¡Gracias maestro Catón! Así que, al igual que en varios estados de la REPÚBLICA, entre ellos Veracruz y Nuevo León, en OAXACA, todo el saqueo ocurrido en el sexenio anterior al de muratito que apenas comienza…más o menos igual…en cuanto al amiguismo, cuatismo, nepotismo… (que lo diga la XXII) NO hay esperanzas de que se aplique la LEY, y en cambio todo siga viento en popa, sin que haya cambio alguno. ¡Jajá! Por cierto, en nuestra lectura de hoy, también nos enteramos de que, el propio “acusador”, de Gabino ya recibió su primer “premio”, pues le dieron una DIPUTACIÓN a su querida esposa… para empezar. Ojalá no sea un “ablandador” que le anime a retirar sus cargos…como suele suceder. Pudiera ser un “acto de justicia”, ahora que el gobierno está exigiendo y metiendo como con calzador a las mujeres en los gobiernos municipales y otros cargos, sin tomar en cuenta la preparación y la experiencia requeridas. Por cierto, hablando de lo que ocurre en Veracruz, que actualmente es nuestro segundo estado más querido, qué interesante es saber que en estos días se “la está jugando el peje” (bueno, tal vez en otros momentos también lo haga…allá en “La Chingada”, una de sus pequeñas pertenencias…) pues el actual gobernador le salió respondón ante sus acusaciones de “corrupción” y otras cosas y está por demostrarle que su antecesor, el “honesto Duarte”, lo ha tenido en NÓMINA por más de DOS MILLONES de pesos mensuales, para beneficio de SU PARTIDO MORENO. Habrá que esperar para ver los resultados del pleito entre políticos…¿A quién le va usted? ¿Será que también “MALITO” es “medio corrupto”? Por cierto, se han ido sumando algunos “periodistos” nacionales a la “candidatura” anticipada para la “presidencia”, que el INE le ha permitido al eterno candidato que esta vez ya se siente sentado en la silla…Ojalá que NO siga cometiendo errorcitos que pudieran ponerlo fuera de la jugada una vez más…porque ya NO le quedaría espacio (tiempo) para la CUARTA. ¡Qué viva el pillaje nacional!

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García