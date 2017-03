Penguin Random House adquiere las memorias de los Obama

Barack y Michelle Obama ponen a funcionar la máquina de hacer dinero mes y medio después dejar la Casa Blanca, por una cifra récord. El expresidente de Estados Unidos y la antigua primera dama tienen negociado un contrato de 61 millones de dólares con el grupo editorial Penguin Random House por el que le ceden los derechos globales para publicar sus memorias. Los detalles sobre los títulos y las fechas de publicación de los dos libros se desconocen.

Los rumores sobre la batalla por tan suculento bocado llevan días circulando. En la puja por los derechos de la pareja presidencial participaron varias casas editoriales, incluida Harper Collins de News Corporation y Simon & Schuster del conglomerado de medios CBS. Penguin Random House partía sin embargo como favorita porque ya publico anteriormente tres libros de Barack Obama. Nunca antes se pagó una cantidad tan alta por la biografía de un presidente.

La venta de los derechos cuadruplica los 15 millones que se pagó a Bill Clinton por “My Life”, que fue publicado en 2004 por una de las filiales de Penguin Random House. George Bush recibió 10 millones por las memorias que publicó Crown bajo el título “Decision Points”. Al frente de la negociación estuvo Robert Barnett, quien también fuera el agente literario del exprimer ministro británico Tony Blair, que también publicó con la editorial del Pearson y la alemana Bertelsmann.

El tumulto mediático y político provocado por Donald Trump dentro y fuera de EE UU no ha hecho más que elevar el interés por el relato de su paso por la Casa Blanca. El demócrata ya demostró ser un éxito de ventas antes de llegar hace ocho años al Despacho Oval con “Dreams From My Father” y “The Audacity of Hope”. También publicó el libro para niños “Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters”. Con los tres recaudó una suma combinada de 15,6 millones, según Forbes.

La combinación con Michelle Obama dio el impulso definitivo a la puja entre los diferentes grupos editores. “Con sus palabras y liderazgo, cambiaron el mundo”, señala el grupo editor en la nota con el anuncio. Penguin Random House precisa que donará un millón de libros en nombre de la familia Obama a las organizaciones sin ánimo de lucro First Book y Open eBooks, además de destinar una parte de los ingresos a obras caritativas. Es también una manera de rebajar los impuestos.

No hay una fecha de publicación cerrada, pero lo más probable es que los dos libros salgan a la venta a lo largo del próximo año. La casa editorial indica en la nota de prensa que va a trabajar estrechamente con el matrimonio para que la publicación de cada una de las dos obras sean “eventos sin precendentes en alcance y significado”. Ni la compañía ni el entorno de los Obama confirma la suma final, que fue adelantada por el Financial Times y el The New York Times.

Con información de El País