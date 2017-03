No tenemos que ir juntos el PRD y López Obrador: Ortega

El diputado constituyente de la Ciudad de México y fundador del PRD, Jesús Ortega, declaró que el PRD no necesita aliarse con el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Carlos Puig en Milenio Televisión, el también ex secretario del PRD y ex jefe de campaña de López Obrador dijo que “no es verdad que la condición para que nos vaya bien sea la unidad en abstracto. No tenemos que ir juntos el PRD y López Obrador”.

A pregunta expresa sobre los resultados electorales, más favorables cuando la izquierda se alía, Jesús Ortega respondió que “importa que le vaya bien al país, a la gente”.

En el mismo sentido, declaró que AMLO no representa la izquierda democrática que México necesita. En cambio, sugirió que el PRD puede ser “el factor unitario de una coalición que vaya más allá de lo que pensamos como izquierda para resolver el problema nación”, aunque señaló que ni Morena ni sus extremistas, ni los polarizantes tendrían cabida en esa alianza.

Acerca de la declaración pública del senador Barbosa sobre su apoyo a López Obrador, Ortega mencionó que el líder de Morena tiene “una lista de nombres de traidores a la patria y miembros de la mafia del poder”. Añadió que “trae su pluma para tachar a los que les conviene y Barbosa acordó con su hijo ser borrado de esa lista.”

Aclaró que los estatutos indican que Barbosa está en su derecho, pero “políticamente, claro que tiene problema. Si es congruente, debe de dejar la coordinación del grupo parlamentario. Porque nadie la va a creer su convicción de ir con López Obrador cuando hace un mes decía que era esencialmente autoritario y fundamentalistamente (sic.) arrogante”, concluyó el diputado.

