Margarita Zavala se ve hablando con Trump y “no me da miedo”

Margarita Zavala, aspirante a la candidatura del PAN para las elecciones presidenciales de 2018, dijo que se ve dialogando con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

“Yo me veo dialogando con Trump y con cualquier presidentes de cualquier país (…) Sé la fuerza que tiene México frente a cualquier otro país y no me da miedo”, dijo en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

Dijo sentirse preocupada por el “discurso de odio” del gobierno estadunidense ya que éste puede justificar la conducta hostil de los agentes fronterizos en contra de los indocumentados.

Sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la panista aseguró que México no debe retirarse; “que se levanten ellos (Estados Unidos)”.

Zavala aseguró que Andrés Manuel López Obrador es el candidato del sistema.

“Yo veo que es el candidato del sistema; vive del dinero público que le dan a través de su partido”.

Con información de Agencias