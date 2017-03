Disney muestra por primera vez un beso entre personas del mismo sexo

Disney presentó por primera vez un beso entre personas del mismo sexo en el capítulo Just Friends SONG, de la serie de televisión animada Star vs the Forces of Evil.

En el video del capítulo se muestra a dos chicas con un joven cantando en un concierto. De repente, todas las parejas comienzan a besarse, entre ellas una de mujeres.

Aunque el histórico momento dura apenas unos segundos y podría parecer casi imperceptible, se considera un avance para la inclusión de la comunidad LGBT.

La serie fue creada por Daron Nefcy, quien se convirtió en la segunda mujer en crear una serie animada para Disney.

