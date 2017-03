Concejales juchitecos deberán de reintegrar 99 mdp desviados: ASE

La Auditoría Superior del Estado (ASE) negó que con el deceso del expresidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Mariano Santana López el proceso en su contra se cierre o se deseche y por el contrario este se mantiene. Mariano Santana López quien perdió la vida la víspera en un accidente automovilístico enfrentaba un proceso luego de que no reintegró a las arcas estatales al menos 99 millones de pesos que la Auditoría Superior del Estado (ASE), le ordenó reembolsar, luego de que en las auditorías practicadas a su administración municipal en el trienio 2008-2010, no comprobó inversión alguna u obra realizada.

El organismo fiscalizador explicó que aun cuando el expresidente municipal de Juchitán haya fallecido el procedimiento resarcitorio sancionador se dirige en contra del resto de los integrantes de la Comisión de Hacienda durante el trienio 2008-2010.

Recordó que en el procedimiento eran cuatro los implicados y son ese cuarteto que conforma la Comisión de Hacienda integrada por el presidente municipal, el Tesorero, el Síndico Hacendario y el Regidor de Hacienda, los que tenían que reintegrar el recurso económico que asciende a 99 millones de pesos.

Sin embargo, con la muerte del expresidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Mariano Santana López, el monto por 99 millones de pesos, se mantiene y ahora en lugar de pagarlo entre los cuatro implicados, ahora serán tres quienes tendrán la responsabilidad de resarcir lo que antes era para cuatro.

Abundó que tras la muerte de Mariano Santana López ahora corresponderá a quienes desempeñaron el cargo de Tesorero, Síndico Hacendario y Regidor de Hacienda, los que tendrán que reintegrar el dinero o de lo contrario podrían enfrentar una denuncia penal.

De acuerdo al Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las Cuentas Públicas Municipales (Volumen I) disponible en la página web de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y al Informe de Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2010 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se desprende que el ex Edil no comprobó el uso y destino de esos recursos económicos provenientes del Fondo Federal Ramo 33, destinados al Combate a la Pobreza, además no justificó con documentos en qué o en dónde invirtió tal cantidad de dinero.

Por lo anterior le fueron iniciados procedimientos de responsabilidad resarcitoria a fin de que reintegrara a las arcas municipales esos 99 millones de pesos.

Con información de Juan C. Medrano