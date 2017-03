CON MAYÚSCULAS

SÓLO ACUERDOS.- Con respecto al diálogo sostenido este lunes entre la Sección 22 y funcionarios del gobierno del estado, encabezados por el jefe del Ejecutivo, el gobierno dio a conocer en un comunicado que mediante el diálogo se están buscando los acuerdos para así resolver las problemáticas que se generaron en la administración anterior. Parte de los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo, dice el boletín, está la de atender a los 3 mil 699 trabajadores de la educación a quienes se les ha denominado “regularizados” y quienes tienen en la mayoría de los casos un año sin recibir su sueldo, por lo que se busca que mediante la documentación pertinente estos profesores puedan retomar sus plazas y se liberen sus salarios… En el comunicado también se dice que otra de las peticiones es que se está dando cauce a la contratación de 713 estudiantes normalistas de los más de 900 que demandan su contratación inmediata; además, se analizan diversas propuestas para “apoyar” al resto de egresados. Abordaron también cosas con el desalojo de Nochixtlán, en esa reunión que fue a puerta cerrada y que debieran hacerse a la luz pública para acabar con el sospechosismo de que se negocian cosas “en lo oscurito”…

91 Y CONTANDO…- El viernes 10 se cumplen los primeros Cien Días de la administración de Alejandro Murat Hinojosa. Poco de qué ufanarse y poco de qué presumir. No por falta de ganas, hay que decirlo. Porque anuncios los ha habido y muy buenos. Pero lo que se estilaba en sexenios anteriores, cuando fluía el chelín y se palpaban acciones en algunos sectores, nones. ¿Juai? Todos lo atribuyen a la falta de marmaja, a que Doña Federación se muestra pichicata con el Cachorro y con todo y que ha ofrecido acompañarlo en su gestión, no más no ha afloja y ello ha llevado al gober a decirle a sus gobernantes que no desesperen, que estamos en la ruta… Hoy arrancamos el tercer mes del año, cuarto mes de gobierno, arribamos al día 91 y estamos a 9 del número 100. ¿Qué presumir? Refifo y no en plan fregativo, muchos planes y programas, con todo y que Celestainus se ha hecho el occiso con el PED, pero desde luego hay muchos, sobresalientes las Súper a la Costa y el Istmo. Con suerte, dicen, Murat hace el día 10 anuncios espectaculares, en un descuido nos enteramos de algún jalón de orejas a quienes no se han justificado (titulares Sectur, Seculta, Economía, Segego, Coplade, Ambiente, etc), para quitarles esa pereza testicular…

¿TRES POR TRES?… ¡NUEVE!- No hace falta que salga la luna pa’decirte cositas de amor, decía José Alfredo. Emulándolo, yuppies (Young Urban Professional) y yopes parecen decir que no hace falta que rindan su 3de3, porque entonces no tendrá chiste entrarle al gobierno. Se trata de entrar con una mano atrás y otra adelante y salir de él como lo hicieron el “Canguro Tehuano”, “Chachalaco” Vargas Varela o “Coco” Castillo, que estaban más pránganas que JD cuando se sacaron la lotería sin comprar billete y salieron hasta de lado, porque les pesaba bruto su veliz con petrodólares. A lo macho… En vísperas de cumplir sus primeros cien días haciéndose los occisos, porque ni siquiera han dado pie con bola en todo este tiempo, los funcionarios del gabinete legal y ampliado de Muelas de Coyote, no han hecho pública su declaración patrimonial y mucho menos la declaración de intereses y la declaración fiscal, como lo hizo el titular del Poder Ejecutivo desde que fue candidato a la gubernatura del estado. Y es que siguiendo al guanajuatense, los funcionarios deben decir “no te importe que venga sin lana, a decirte que me hago el cabrón; tú bien sabes que si ando sin lana, cuando salga te paso un tostón…!”.

DESBANDADA.- Incontenible la desbandada en lo que queda del PRD a nivel nacional. No tardan en secundarlo en Oaxaca, en donde lo que menos hay es ideología, ya ven que la Carolita hasta coqueteó con el PAN para ser diputado nuevamente. Hoy lo que trae a todos de un ala es lo que hizo el coordinador de la bancada negro amarilla en el Senado, Miguel Barbosa, quien anunció su apoyo a la candidatura del “Peje”, aunque sostuvo el poblano que permanecerá en el sol azteca. El mamerto no está pensando en incorporarse a Morena, pero está llamando al PRD a que defina su apoyo a López Obrador rumbo al 2018… El hojaldrón este, en lugar de luchar por su membrete, sale con la jalada de que “creo que el PRD se está vaciando a favor de López Obrador. Entonces sus órganos de dirección deben de reconocer que eso es una realidad y, por tanto, la dirección nacional y el Consejo Nacional deben de definir esa circunstancia”. Y en una abierta traición al partido que lo encumbró, adelantó que no apoyará una eventual candidatura del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pues consideró que el mandatario se encuentra “atrapado en la estrategia de la telarañas de las corrientes internas”. Están jodidos esos pinches dizque izquierdistas…

DERRUMBE TOTAL.- El propio personaje perrediano indica: “Así como en el PRD hay quienes expresan su decidido apoyo al PAN, básicamente las corrientes Nueva Izquierda, los Galileos, los gobernadores Graco Ramírez, el propio Silvano Aureoles, Arturo Núñez; y otros han expresado su apoyo a la aparición de Emilio Álvarez Icaza; yo expreso mi apoyo a López Obrador”. Según él que esto no es ser un oportunista: “Yo mantengo mi posición en el PRD y ahí la ruta es pedirle al partido una definición a favor de López Obrador. ¿De qué se trata ahorita? -se pregunta y él mismo responde-: hay un asunto de congruencia, no es oportunismo”… Con un gesto de que está bien pacheco, señala: estamos a más de un año y yo quiero contribuir para que López Obrador gane la Presidencia de la República, no para que ocupe una posición política. “Yo no estoy pensando en algo para mí, no lo estoy pensando. Yo estoy convencido de que el PRD debe de apoyar a AMLO, estoy en la ruta de que el PRD apoye a López Obrador”, aseguró. Contagiado por la ola pejista, dice: “El sistema político mexicano y su establishment han decidido cerrar filas para parar a AMLO. Su propósito es impedir, de cualquier forma, que gane la Presidencia”. Están cabrones esos locos.

QUE’STO, QUE’LOTRO.- Choferes de la Corporación de Agrupaciones de Taxistas y Conexos y de la CTM, pidieron ver al gober para plantearle sus broncas. Pararon sus amarillas naves frente a Casa Oficial, luego en 20 de Noviembre e inmediaciones del Palacio de Gobierno. Exigen se revise la invasión de rutas, el pirataje y mil broncas. Como que a Paco Pissa le andan moviendo el pisso… El Senado reveló que este año gastará más de mil melones en la contratación de asesores para sus 128 inútiles, 81 comisiones, áreas técnicas, parlamentarias y administrativas. La bolsa millonaria representa más del 40% de nómina presupuestada para este 2017. Los ciudadanos deberán pagar 634.93 millones de pesos para los “asesores parlamentarios” de esos cuates. Os lo cuento para que le vayan pidiendo una asesoría a “Coquis” Toledo… Maestros jubilados y pensionados del cártel 22 volvieron a bloquear el SAT para exigir adeudos pendientes desde la administración anterior. A esos no los pelan los capos. No son bandera que deje lana… El bembo que culpa a la maleantada de su última exhibida de gandul, viene este inicio de mes a Oaxaca. Falto de léxico, a ver que otro término inventa aquí, total con ellos apantalla a taruguitos.

EL HIJO DESOBEDIENTE.- Se engalla Jelipillo y le suelta su andanada de tizna-madrazos al hocicón de Macuspana. Le dice que nunca ha sido -el Peje- bueno para las cuentas y hace muchos cuentos. Lipe (la fe, perdida hasta por los mismos panuncios) lo calificó como un tipo mezquino, porque es incapaz de reconocer un buen gesto (el ex presi donará su pensión vitalicia a una Fundación). Pero además le cuestionó que AMLO no dé a conocer cuánto gana y cuál es el origen de sus ingresos: “Lo relevante es lo que él gana, de qué ha vivido López Obrador. No tiene manera de probar el origen de sus ingresos”, afirmó… Todo el merequetengue a partir de que el Peje se siente amenazado por la presencia de Margarita Zavala en la lucha por la presidencia. El tabasqueño le echó sus “flores” a la esposa del ex presidente, luego de que ella afirmara para las pantallas nacionales que la única que puede ponerle en su sacrosanta madre al Peje es ella. El Peje se calzó los guantes, como también lo hizo cuando le dijeron que recibe lana de César Duarte. Cuanto se preste para hacer campaña, lo utiliza el Trump tabasqueño y quien sabe hasta donde le podrá beneficiar porque se está convirtiendo en comidilla de todos los días… ABUR.