Casey Affleck, reciente ganador del Oscar al Mejor Actor por la cinta Manchester frente al mar, ha roto su silencio acerca de las acusaciones que ha recibido por acoso sexual.

“Creo que todo tipo de maltrato a cualquier persona por la razón que seaes inaceptable y espantoso, y todo el mundo merece ser tratado con respeto en el trabajo y en cualquier sitio”, ha manifestado. “No hay nada que yo pueda hacer más que vivir mi vida de la manera en que sé que la vivo y ser fiel a mis valores y tratar de vivir acorde a ellos en todo momento”, ha añadido.

Los hechos ocurrieron en 2010 durante el rodaje del falso documental I’m Still Here. La productora Amanda White y la directora de fotografía Magdalena Gorka, denunciaron a Affleck por haberlas humillado verbalmente, haberles lanzado insinuaciones sexuales, haberlas acosado por el celular y haberse comportado violentamente durante la grabación.

Las acusaciones incluyen el acoso constante por parte de todo el equipo, insultos continuos por parte de Affleck, intimidación física cuando ambas rechazaron sus intentos e invasión de su privacidad, ya que se colaba sin permiso en sus habitaciones y hacía uso de esos espacios para mantener relaciones sexuales con otras mujeres.

El tema se cerró con un acuerdo extrajudicial en el que las partes tenían prohibido referirse al tema públicamente. Ahora Affleck, que siempre ha negado las acusaciones, se ha pronunciado durante una entrevista con el Boston Globe.

La polémica regresó cuando el intérprete, normalmente lejos de los focos, captó la atención de todos al ser nominado en los Oscar. Aunque el caso claramente no ha afectado a sus posibilidades de obtener el premio, sí afectó a cómo le fue entregado.

Como dicta la tradición, la encargada de anunciar el premio en la última gala era la ganadora como Mejor actriz el año anterior, Brie Larson. La intérprete salió con una sonrisa a anunciar a los candidatos pero, al leer el nombre de Affleck, se le borró la sonrisa y se mostró muy seria hasta que ambos abandonaron el escenario.

Larson, que obtuvo la estatuilla tras interpretar a la protagonista de la película La habitación, un personaje sometido a abusos sexuales y maltrato durante años, tampoco le abrazó ni le estrechó la mano, como suele ser costumbre.

HASTA AHORA, AFFLECK SE MANTENÍA AMBIGUO

Hasta la fecha, Affleck había negado los cargos pero se había mantenido ambiguo. “Se arregló para satisfacción de todos. Me sentí dolido y disgustado –estoy seguro de que todos nos sentimos así– pero ya lo he superado. Fue una situación desafortunada, sobre todo para los inocentes miembros de las familias de los implicados”, dijo en una entrevista con The New York Times en 2016.

A Variety le dijo el mismo año: “La gente dice lo que quiere. A veces no importa cómo les contestes… Supongo que la gente piensa que si eres famoso no pasa nada por decir lo que les dé la gana. No sé por qué. Pero no debería ser así porque todo el mundo tiene su propia vida y una familia”.

Como indica la revista Time, muchos interpretaron su discurso tras ganar el Globo de Oro al Mejor actor este 2017 como una referencia velada al caso: “A pesar de que pueda pensar que soy el que manda en mi casa, son mis hijos los que me permiten hacer esto porque tienen la fortaleza de carácter para mantenerse al margen de todo el ruido que a veces rodea a la gente que vive vidas públicas”.

Esta nota fue originalmente publicada en El Huffington Post.