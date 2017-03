Luego de que el Poder Judicial les impuso una multa por no sesionar, laSubcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados se reunió para desechar 109 casos de 364 que tiene en lista de juicios políticos.

Ex gobernadores, ex diputados, ex secretarios de Seguridad Pública y hasta ex ministros de la Suprema Corte, un ex ombudsman nacional y un político que ya falleció, fueron los casos desechados porque el tiempo para el procedimiento de juicio político prescribió.

Los juicios políticos desechados se presentaron desde el 3 de octubre de 2003 al 30 de noviembre de 2015.

Por ejemplo, hubo solicitudes de juicio político contra Carlos Abascal, cuando fue secretario de Gobernación; Reyes Tamez, cuando fue Secretario de Educación Pública; Alejandro Encinas, cuando fue Jefe de Gobierno; Daniel Cabeza de Vaca, cuando fue procurador general de la República; contra Genaro García Luna, cuando fue secretario de Seguridad Pública; y contra Raúl Plascencia, cuando fue presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En la lista se encuentran varios ex gobernadores, el más reciente Rodrigo Medina, de Nuevo León. También está Mario Marín, de Puebla; Ulises Ruiz, de Oaxaca; Marco Adame, de Morelos; Pablo Salazar Mendiguchía, de Chiapas.

Con información de Excélsior.