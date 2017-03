El Tribunal Superior de Justicia capitalino concluyó el proceso del primer juicio oral por violación dentro del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, con una sentencia absolutoria contra el imputado, con ello quedó en libertad Tomás Torres Ayala, un hombre de 60 años de edad, quien es mecánico y fue acusado del delito de violación equiparada por una joven, quien fue atacada en un parabús de Avenida Periférico Sur.

El 11 de agosto de 2016, aproximadamente a las 06:35 horas ocurrió la violación contra la joven– quien tiene identidad reservada en su carácter de víctima— en un parabús que se ubica en la calle Tierra esquina Avenida Periférico Sur, colonia Medía Luna en la delegación Coyoacán.

Marco Antonio Chávez Vaca, abogado de Tomás Torres, señaló “en ese momento es que llega una persona y la aborda de espaldas y le enseña una navaja y es cuando ocurre la violación equiparada, equiparada porque es la introducción de un objeto diferente vía vaginal o vía anal, en este caso fue vía vaginal, este objeto fueron los dedos como tal”.

Marco Antonio Chávez Vaca, quien encabezó el equipo de la defensa del imputado confirmó que fue el primer expediente de delito de alto impacto en un juicio oral (T/00001) que se realizó en el Reclusorio Oriente e informó que la sentencia fue emitida el 27 de febrero con un fallo absolutorio, emitido por unanimidad por los jueces de un tribunal de enjuiciamiento de la sala 19 de Delitos de Alto Impacto y Subsecuentes, argumentando una amplia duda razonable sobre la acusación contra este adulto mayor.

El abogado de Tomás Torres agregó “está plenamente acreditado que el antes acusado no fue, no lo cometió y mucho menos participó en el ilícito”.

Raúl Torres, hijo del hombre acusado, detalló en entrevista que su padre fue detenido el 7 de septiembre por policías de investigación, después de que se hace una revisión de videos de cámaras de videovigilancia de domicilios particulares de la zona, donde se observa la salida de este hombre de su casa y después de que la víctima lo señala como responsable.

“El salía a trabajar como todos los días, en el carro, se le cierra una patrulla de judiciales, se lo llevan, no sabíamos ni por qué lo habían detenido, llegamos al área de delitos sexuales, me entregan sólo sus cosas y me dicen que se va al reclusorio norte”, mencionó Raúl Torres, hijo del imputado.

La defensa fundamentó la libertad a Tomás presentando un estudio psicológico, peritajes fotos y videos, así como interrogatorios a testigos y a la víctima donde quedaron manifestadas inconsistencias de la acusación, que fueron valorados por los jueces.

El Ministerio Público cuenta con 10 días hábiles para apelar la resolución de este tribunal de enjuiciamiento.

A pesar de que el lunes pasado quedó en libertad el imputado, el martes a las 14:00 horas no había salido del reclusorio Norte.

El abogado Marco Antonio Chávez Vaca adelantó también que se analiza presentar una contrademanda contra el Gobierno de la Ciudad de México por la imputación que hizo contra Tomás Torres, por daño moral.