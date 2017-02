Músico británico acusa a U2 de robar una de sus canciones

Un cantautor y guitarrista británico denunció que la banda de rock U2 y su líder, Bono, robaron una de sus canciones para su disco de 1991 Achtung Baby.

En una demanda presentada el lunes ante una corte federal Manhattan, Paul Rose alegó que U2 tomó elementos de su canción Nae Slappin para su tema The Fly mientras buscaban nueva inspiración.

Según la denuncia, U2 escuchó su canción después de firmar con Island Records en 1989, el mismo año que Rose envió una grabación a los responsables del estudio de grabación.

Rose pide atribución por la composición The Fly y cinco millones de dólares en daños y gastos judiciales.

Según The New York Post, representantes de U2 e Island Records no estuvieron disponibles de inmediato para realizar comentarios.