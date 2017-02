Kubrick: un gran soundtrack en Bellas Artes

Para el director de orquesta, José Luis Castillo, “Stanley Kubrick marca una nueva relación entre música y cine; es decir, tuvieron que pasar algunos años antes de que un cineasta se preguntara: ¿por qué llamar a un compositor cuando hay personajes como Beethoven, Brahms que han hecho esa música tan maravillosa?

“Esa pregunta que se hizo él, es la pregunta que me gustaría que nos hiciéramos todos. Me gustaría, además, admitir la valentía y el arrojo de Kubrick por utilizar música, no sólo de compositores ya consagrados, muertos y de reconocida solvencia histórica sino de compositores que estaban vivos en ese momento, como fue el caso de Ligeti y Pendrecki, o Béla Bartók”.

La apreciación del director de origen español es a propósito del segundo programa de la Temporada 2017 de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) que estará dedicado al cineasta estadunidense Stanley Kubrick, con la interpretación de fragmentos musicales que el realizador utilizó para crear la banda sonora de algunas de sus más reconocidas películas. Estas presentaciones forman parte de las actividades paralelas de la exhibición Stanley Kubrick, la exposición, que se puede ver en la Cineteca Nacional hasta el próximo 29 de mayo.

Los dos conciertos que conforman este programa fueron anunciados en una conferencia de prensa donde estuvieron presentes José Julio Díaz, coordinador nacional de música y ópera del Instituto nacional de Bellas Artes (INBA); Claudia Hinojosa, directora ejecutiva de la agrupación; Daniela Martínez de la Cineteca Nacional y, Juan Arturo Brennan.

Este último, crítico, músico e investigador y curador de la exposición en la Cineteca Nacional, señaló que si bien Kubrick “no fue el primero en utilizar música de concierto para musicalizar, sí fue el primero que nos dejó con los ojos y los oídos cuadrados, a partir de su primer gran experimento en ese sentido que fue la elección de música para la cinta 2001: Odisea del espacio”.

Sincronización

Brennan añadió que el procedimiento que se siguió para estos conciertos fue incluir una sincronización, en la medida que eso es posible, de la música en vivo que va a dirigir Castillo con una serie de imágenes que no son necesariamente las mismas que corresponden a esa música. “Eso no tiene mucho sentido hacerlo salvo que sean secuencias completas o películas completas. Lo que hicimos fue intentar acompañar las músicas con montajes de imagen que de alguna manera hacen una microscópica descripción de momentos, de imágenes, de significados importantes de la película en cuestión. El trabajo de edición de estas imágenes ha quedado a cargo de Daniela López, una tarea difícil”.

De esta manera, insistió Arturo Brennan, “la propuesta es que la gente se vaya con una experiencia sinestésica, que realmente perciba con el mismo gozo y la misma intensidad estas músicas que, además, son todas espléndidas. Que la gente se vaya más o menos con una idea clara, después del concierto, de algunos de los procedimientos de pensamiento y de montaje músico-cinematográfico que Kubrick utilizó, para dejar una herencia que, yo creo hasta el momento, es incomparable; con su habilidad en el momento de elegir y colocar correctamente ciertas músicas para ciertas imágenes, que significan ciertas cosas”.

Con este programa la OSN ofrecerá dos conciertos, el viernes 3 de marzo a las 20:00 horas y el domingo 5 a las 12:15 horas en el Palacio de Bellas Artes.

Las obras

El programa estará compuesto por obras como La urraca ladrona de Gioacchino Rossini que fue utilizada para Naranja mecánica; Adagio de Gayaneh de Aram Khachaturian que musicalizó un segmento de 2001: Odisea del espacio; el adagio de la Música para cuerdas, de Béla Bartók utilizada para El resplandor y Sarabande de Georg Friedrich Händel para Barry Lyndon.

En la segunda parte se encuentran Así hablaba Zaratustra de Richard Strauss y Atmósferas de Gyorgy Ligeti para 2001: Odisea del espacio; Guillermo Tell de Gioacchino Rossini para Naranja Mecánica; Marcha de Indomeneo de Mozart y Vals Núm. 2 de Dimitri Shostakovich para Barry Lyndon.

A propósito de la selección de material visual, Daniela López dijo: “decidí basarme más en el sentimiento que proponen los temas, por ejemplo, la soledad de estar en el espacio; a lo mejor es algo que nosotros no hemos sentido o quizá no sentiremos nunca, pero mi intención es lograr plasmar lo que te puede transmitir este tema con las imágenes de Kubrick; tomé en cuenta el tema de la familia con Ojos bien cerrados con Shostakovich y lo que a mi parecer es esta danza que puede ser la vida, la vida en pareja, entonces me basé mucho en esta transmisión de sentimientos que nos ofrece el cineasta”.

