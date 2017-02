Exigen comunidades a la Semarnat que no se autorice expandir proyectos mineros

Integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, protestan en las instalaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para exigir que se detengan proyectos mineros que están violentando los derechos de las comunidades y afectando la naturaleza.

Originarios de Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Buena Vista y Cerro de las Huertas, aseguraron que se tienen riesgos graves como la contaminación y escasez del agua, además de dañarse los campos de cultivo, provocado por la mina “San José”.

Indicaron que están observando que estos proyectos se están extendiendo del Valle de Ocotlán a la zona de Ejutla, por lo que indicaron que no van a permitir que se realicen excavaciones en sus ejidos, lo que genera severos problemas, por ello desde el ocho de noviembre de 2015 decidieron en asamblea no permitir ningún trabajo de exploración el cual no se ha respetado.

Con información de Iván Castellanos