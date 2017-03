Eva Cabrera se convirtió en la primera mujer transgénero en Aguascalientes en rectificar su acta de nacimiento con base a su identidad de género.

“Es una responsabilidad muy grande tener el título, y bueno es el primer caso que se genera aquí en el estado de Aguascalientes, pues es un gran paso para la comunidad LGBTTI, aquí en Aguascalientes en lo particular para la comunidad transgénero, es una manera de alzar la voz de hacernos notar decirle a la sociedad y a las autoridades que aquí estamos “, dijo Eva Cabrera.

El proceso para obtener su acta de nacimiento tardó un 1 año 2 meses.

Tras recibir su nueva acta, Eva explicó que el proceso tardó un año y dos meses, pero gracias a la Asociación Red Mexicana de Mujeres Trans, logró obtener el documento.

“Los servidores públicos no están preparados supuestamente que legalmente, la Suprema Corte ya les dio la indicación de que deberían de modificar el Código Civil, la primera traba fue que nos estaban afectando nuestros derechos de elegir una identidad sin requerir un endocrinólogo, sin requerir de un psicólogo y el Ministerio Público no lo estaba requiriendo, cuando eso es atentar contra mis derechos”, destacó Susan Muñoz Rodríguez, integrante de la Red Mexicana de Mujeres Trans.

Eva consideró que era necesario hacer valer sus derechos en Aguascalientes, porque es el lugar en donde vive, por ello no tomó la opción de realizar el trámite en otro estado.

“Nos quedamos aquí en ‘Aguas’, porque aquí vivimos como dice Susan, y aquí tenemos que hacer valer nuestros derechos”, afirmó.

Junto con su madre eligió su nuevo nombre, ya que quería que fuera algo significativo, motivo por el que decidió cambiar de Adán a Eva Cabrera.

“Es como una metamorfosis de mi nombre de pila, me pusieron Adán, entonces me puse a reflexionar y dije no algo padre, algo significativo”, indicó.

A los 16 años, Eva decidió comenzar su transformación, situación que le costó mucho trabajo ya que sufrió todo tipo rechazó.

DOS MUJERES Y UN HOMBRE TRANS BUSCAN HACER LO MISMO

Para la activista, Susan Muñoz, coordinadora estatal de la Red Mexicana de Mujeres Trans A.C, este es el primer paso importante para las personas transgénero en Aguascalientes.

“Este es el primer logró que tenemos en el estado para poder exigir nuestros derechos porque en lo laboral, en educación como dice ella se han limitado nuestros derechos, pero creemos que se nos vea ya como mujeres, no como un objeto, no como algo pequeño, nos dicen minorías, no somos una minoría, ningún ser humano es una minoría somos personas que tenemos un derecho y punto”, aseguró.

En Aguascalientes, dos mujeres y un hombre trans buscan realizar el trámite, un paso importante para que puedan tener derecho a mejores opciones laborales y atención médica.

Con información de Excélsior.