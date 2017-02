El Sindicato de Salud ‘se corrompió por completo’

“Cansados de que solo un grupo pueda decidir el futuro de todos sin consenso, y los beneficios también sean para una sola persona y para un grupo cerrado y selecto, es de lo que los compañeros están cansados y molestos, eso ha provocado la falta de credibilidad de los dirigentes”.

Así se expresó el Dr. Alberto Vázquez San Germán, Candidato a Secretario General de la Sección 35 de la Secretaria de Salud en Oaxaca por la planilla azul y sobre las propuestas como candidato dijo: “Tenemos como objetivo recobrar la credibilidad y fomentar la unidad de los trabajadores, realizando un sistemas de capacitación continua de carácter sindical, para que los trabajadores sepan que tienen sus dirigentes muchas obligaciones que atender hacia la base trabajadora”.

“Que sus dirigentes no se mandatan solos, que no pueden decidir de una manera unipersonal, tienen que consultar con los trabajadores, con las bases, y que tienen que rendir cuentas de sus actos y de sus hechos”.

Reconoció también que actualmente “tenemos un sindicato muy vertical, prácticamente como el sistema político, los de arriba solos deciden el futuro de los demás y ojalá lo hicieran de una manera correcta, en beneficio de las mayorías, no en beneficio de una sola persona”.

Se ha convertido en eso, dijo, en beneficios para solo un grupo selecto mientras que la gran mayoría sigue en las mismas condiciones, en la atención a la ciudadanía se ve reflejada la corrupción que ha permeado a los servicios de salud pública.

Tenemos que hacer un sindicato verdaderamente responsable, tenemos muy claro que nuestro origen es la población, si no hubiera demandantes de atención médica, no tendría razón ni de existir los Servicios de Salud ni mucho menos nuestra organización sindical.

Por eso decimos que tenemos que involucrarnos en esa parte, en algo muy álgido que ha pasado en nuestro estado y en nuestro país: combatir la corrupción.

Se proponen luchar por hacer del sindicato, uno que verdaderamente vele que el ejercicio presupuestal de los Servicios de Salud que se ejerzan para donde debe de ser. Que no se perviertan esos recursos, por eso queremos un sindicato que lejos de formar parte de la autoridad forme parte de los trabajadores, dejar de lado inmiscuirse en decisiones que son de la autoridad, porque luego nos involucramos tanto que al rato somos juez y parte, y nos corrompemos, que fue lo que pasó en estos últimos años, en esta década, se corrompió por completo.

El sindicato tanto ha llegado a este nivel, que licita el uniforme de los trabajadores, que no debería de ser, el sindicato pone y quita directores, o administradores de acuerdo a su conveniencia, y reconoció que hay que hacer una denuncia de las autoridades anteriores que se prestaron a ello, porque si había una colusión, si hubo corrupción fue porque también había colusión por parte de la dirigencia, y eso no podemos seguirlo permitiendo, porque vamos a terminar con esta gran institución.

Este grupo de trabajo, que encabeza el Dr. San Germán con la planilla azul, está pidiendo que se transparenten los recursos en los Servicios de Salud a favor de la comunidad, de los trabajadores, de la institución, porque los que también asumen la responsabilidad de esta institución se han desobligado de este ejercicio, se han involucrado en casos de corrupción que a la luz pública está.

Como caso trascendente recordó al anterior Secretario de Salud, Germán Tenorio, porque de todas las denuncias que se han hecho de sus actos y que se ha publicado, nada se ha hecho para poder enjuiciarlo y sancionarlo, por el involucramiento y la colusión de la dirigencia sindical.

Al respecto abundó, “se dice que ahora ya no duele tanto la corrupción sino la impunidad, yo estoy seguro que si algún funcionario que fallara en el ámbito de su responsabilidad y se hiciera de bienes que no le corresponden y si el estado aplicara verdaderamente la ley, este funcionario debería estar en la cárcel y devolver los bienes que se hizo en el ejercicio de su responsabilidad”.

Por eso nosotros debemos luchar porque ya no lleguen funcionarios que solo busquen su beneficio personal, por eso como sindicato no vamos a intervenir en la intención de ver quién es el patrón o a quienes ponen como a Directores, como Administradores, como Jefes jurisdiccionales, lo que podemos exigir es que quien llegue para esos cargos cuente con un perfil adecuado para esa responsabilidad.

No podemos seguir experimentando, tenemos que ser congruentes con el perfil de quien llegue a la Secretaria, porque se acostumbra que porque es el amigo, es el recomendado de fulano, o es el compadre, aunque también en muchas ocasiones, tenemos que asumir la parte de culpa que tenemos como sindicato, porque en este momento estamos decidiendo quien es el Director, Administrador o quién es el jefe jurisdiccional, no señor, no podemos inmiscuirnos en eso porque al rato no podemos señalar los errores de estas personas.

El Dr. San Germán respaldó su aspiración a la Secretaría General del Sindicato Sección 35 de la experiencia obtenida durante su profesión como médico especialista, adscrito al hospital Aurelio Valdivieso, durante su desarrollo profesional ha aprendido que el recurso humano es limitado y siempre se ha comprometido con la población en las unidades donde ha laborado, siempre he tratado de ser productivo –dijo- de ser responsable en el encargo profesional, de esa manera seguiría impulsando el buen trato a los pacientes, dando un trato más humano junto con este grupo de trabajo que se ha conformado.

Sin embargo este grupo de trabajo que tenemos representados en la planilla azul no es un grupo que se formó de la noche a la mañana, no es electorero, no es coyuntural, es un grupo de compañeros trabajadores que tienen una visión y un compromiso de que los servicios de salud mejoren.

Seguiremos conservándonos como equipo, como grupo para poder seguir dando nuestros puntos de vista, seguir señalando y aportando la crítica constructiva, el señalamiento o la propuesta de mejoría, de cómo está nuestra organización y de cómo estaría nuestra institución.

Nuestro compromiso es seguir apoyando al sistema de salud porque somos parte de él, muchos de los que aquí trabajamos y laboramos y estamos en este proyecto vivimos de la institución, no podemos dejar de lado esa responsabilidad de seguir contribuyendo para que nuestra institución día a día sea mejor.

Resalta dentro de las propuestas de campaña de la planilla azul, la rezonificación a vida cara, además de la implementación de beneficios al bienestar familiar y armonía en el trabajo, así como la creación de una caja de ahorro para los trabajadores del a Sección 35.

También se proponen innovar un sistema transparente y eficiente escalafonario, impulsar la creación de una unidad deportiva y recreativa para los trabajadores y sus familias, así como programas de recodificacion para todas las áreas y todos los trabajadores, sin dejar de lado otorgar facilidades administrativas por defunción de familiares directos, sin afectación a sus derechos y estímulos, buscando justicia laboral para los compañeros de base regularizados y formalizados, porque “todos somos compañeros” , según se lee en sus volantes de campaña.

Con información de Agencia JM