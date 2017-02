El gobierno de Trump busca agilizar la contratación de agentes fronterizos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está explorando maneras de facilitar la contratación de agentes para ayudar a cumplir los ambiciosos planes de seguridad fronteriza del presidente Donald Trump, confirmó la dependencia este lunes.

El movimiento se produce después de que Trump pidió la contratación de más 5,000 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, una tarea importante ya que la agencia se esfuerza por llenar sus filas en los niveles actuales debido a los rigurosos requisitos y a las dificultades en la agrupación de talentos.

Un portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza dijo a CNN en un comunicado que si bien la agencia mantendría “altos estándares” en el reclutamiento de personal, está buscando maneras de fortalecer su personal. El proceso de contratación puede tomar aproximadamente 18 meses.

“La Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos mantendrá nuestros altos estándares actuales de reclutamiento de lo mejor que Estados Unidos tiene para ofrecer”, dijo el portavoz Michael Friel.

“Para satisfacer nuestras necesidades críticas de contratación, estamos explorando maneras de reclutar a individuos que el gobierno federal ya ha examinado para trabajar en posiciones delicadas, tales como oficiales de policía militar y federales, mientras que también trabaja para omitir redundancias en el proceso de contratación”.

La declaración se da luego de que el medio Foreign Policy diera a conocer que, de acuerdo con un memorando interno de la dependencia, los cambios en la contratación serían necesarios para cumplir con los objetivos de personal.

La agencia ha luchado durante años para contratar a suficientes agentes para su misión. En 2010, el Congreso aprobó un proyecto de ley contra la corrupción que requiere que todos los agentes pasen pruebas de polígrafo para combatir la posibilidad de que puedan ser chantajeados, sobornados o comprometidos por pandillas, cárteles o criminales.

Aflojar ese requisito probablemente requeriría ayuda del Congreso.

El Congreso dio a la agencia cierta flexibilidad en la Ley de Autorización de Defensa Nacional del año pasado, permitiendo que el secretario de Seguridad Nacional y el comisionado de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza puedan permitir que cualquier veterano que tenga una autorización activa del gobierno tengan la posibilidad de renunciar al requisito del polígrafo.

Es posible que se pueda expandir a más individuos incluyendo a aquellos con permisos de nivel secreto, según una fuente familiarizada con el pensamiento de Hill sobre el tema, pero al hacerlo aumentaría el riesgo de agentes menos satisfactorios.

Mientras que los legisladores no considerarían eliminar completamente el requisito del polígrafo, una fuente que pidió el anonimato dijo que pueden haber opciones para la Agencia que el Congreso consideraría pasar o aceptar.

-Es cierto que hay cambios en los márgenes -dijo la fuente-. “Algo más que ajustes en los márgenes, ellos le echarán un vistazo”.

Una opción podría ser aceptar polígrafos estatales o localmente administrados, posiblemente con preguntas adicionales específicas para la agencia de protección fronteriza. La agencia también podría ser más transparente, a lo largo del proceso, sobre sus requisitos con respecto a temas comunes como el uso de drogas y antecedentes penales.

LOS PROBLEMAS DATAN DE AÑOS ATRÁS

El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara ha estado investigando las cuestiones de contratación durante un año, lo que se remonta a la administración Obama.

Funcionarios del DHS declararon la primavera pasada que incluso el examen de ingreso ha sido una barrera – el 40% de los solicitantes no se presentaron, dijeron funcionarios. Y puede ser difícil encontrar gente que quiera trabajar en regiones fronterizas remotas.

Los obstáculos fueron lo suficientemente importantes como para que en el año fiscal 2015, la Oficina de Aduanas necesitase contratar a 2,000 agentes sólo para mantenerse al día con el desgaste. Los funcionarios identificaron otras dificultades, incluyendo la competencia con la contratación estatal y local para los primeros en contestar, y la opinión pública negativa hacia carreras de la aplicación de la ley.

El secretario del DHS, John Kelly, dijo en enero pasado al Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes que no espera que el proceso de agregar más agentes se complete “dentro de los próximos dos años”.

Y se comprometió a no bajar los estándares para alcanzar la meta.

“Vamos a añadir a las filas de la ICE y la protección de fronteras personas tan rápido como sea posible, pero no vamos a bajar los estándares y no vamos a bajar la formación”, dijo Kelly. “Prefiero tener menos y asegurarse de que son personas de alta calidad que ya están prestando servicio en esas organizaciones, ya bien entrenadas, pero no escatimaré en la formación y los estándares”.

El sindicato de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, por otro lado, cree que la agencia no está administrando adecuadamente el polígrafo y rechazando así a los solicitantes calificados.

La fuente familiarizada con el pensamiento de los legisladores dijo que CBP tiene una reputación de pruebas de polígrafo acusatorias, que posiblemente podría ser aliviada con una mayor transparencia en el proceso con los solicitantes.

Con información de Expansión