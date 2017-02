Consejos para conseguir empleo si tienes más de 40 años

El mercado laboral tiene prejuicios sobre la productividad y desempeño de los empleados mayores. Algunas empresas prefieren no contratar personal que rebase los 40 años pues los catalogan como individuos “que no tienen nada que aportar a la empresa, inadaptables, anti millennials y hasta parásitos tecnológicos”, lamenta Rogelio García, gerente comercial del portal de empleo Bumeran.com.

Según el experto, la discriminación a causa de la edad –que fue el motivo del 46% de las 957 denuncias presentadas en 2015 ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) – se da, en la mayoría de los casos, a la hora de reclutar talento. Ya que las generaciones que están tomando las riendas de las compañías aseguran que los colaboradores más grandes no están preparados para adaptarse a las necesidades de la organización.

“Se enferman todo el tiempo, no aprenden y son poco productivos”, dice García. Estos son argumentos que el directivo ha escuchado de la retroalimentación que recibe de las 3,000 empresas a las que Bumeran.com ayuda a reclutar personal.

“No por nada, 70% de las solicitudes de empleo en el mercado laboral requieren perfiles que no rebasen los 45 años de edad”, coincide Arleth Leal, socia directora de la empresa de recursos humanos Red Ring, quien asegura que existe una fuerte discriminación hacia las personas mayores, ya que muy pocas puertas se abren para este grupo poblacional con conocimiento, fortalezas y más de una década de expertiz.

De acuerdo con cifras de la consultora Page Group la preferencia por los candidatos más jóvenes tiene un motivo económico: “una mala contratación de un ejecutivo con experiencia puede costar hasta un millón de pesos, mientras que reclutar a un recién egresado es hasta 75% más barato”. Sin embargo, los millennials –jóvenes de entre 20 y 35 años de edad– no se salvan y también son víctimas de discriminación laboral a pesar de generar ahorros a la compañía.

“Se piensa que son poco apegados al trabajo, que no tienen sentido de responsabilidad ni compromiso; en cuanto a su conocimiento critican que sean individuos que basen esta característica en su experiencia y no en un título profesional, cuando su trayectoria en una empresa no supera los seis u ocho meses”, agrega García.

LA EXPERIENCIA ES SU PLUS

Los expertos en reclutamiento coinciden que a mayor edad será más difícil que el candidato se coloque en el mercado laboral. García dice que los empleadores, clientes de Bumeran, reconocen que no tienen programas para aprovechar a los empleados maduros, por lo tanto los rechazan.

João Nunes, Director Ejecutivo de Michael Page comenta que es más caro contratar a los seniors o baby boomers porque quieren puestos directivos y exigen salarios, compensaciones y beneficios que los millennials no.

Lo que muchas veces orilla a los trabajadores de más de 40 años a emplearse en actividades que no tienen nada que ver con su carrera o, peor aún, sin prestaciones laborales. Cifras de Bumeran.com señalan que 81% de los trabajadores mayores a 60 años carecen de prestaciones laborales.

“No hay coherencia con lo que el trabajador ha venido haciendo durante tantos años (…) El peor error que pueden cometer estas personas es pensar que su carrera se acabó. La clave está en saber venderse y modificar la forma de presentarse a los reclutadores”, señala García.

Arleth Leal, de Red Ring, recomienda que el currículum vitae de un baby boomer debe ser concreto, mencionar sus logros y cumplimiento de objetivos, pues los reclutadores no están dispuestos a revisar currículum “kilométricos”. “Sólo uno de cada 100 historias profesionales de adultos mayores que recibimos, tiene impacto en los reclutadores”, señala.

Si buscas empleo y tienes más de 40 años, sigue estas recomendaciones:

Mantén tu perfil activo en portales online para buscar empleo. Actualizarse en el uso de herramientas tecnológicas como redes sociales, ya que 50% de las ofertas laborales se hacen a través de internet, según Red Ring. En una entrevista de trabajo no resaltes los años de experiencia, sino los logros que se has conseguido a lo largo de estos. Adáptate a los nuevos esquemas de trabajo y a la colaboración con profesionales de otras generaciones y carreras. Demuestra compromiso por las actividades que te asignen, conocimiento del mercado y la capacidad de generar nuevas líneas de negocio.

Con información de Expansión