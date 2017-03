Los primeros días de abril los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se reunirán en Los Ángeles, California, desde donde delinearán los mecanismos de ayuda a los connacionales que radican en Estados Unidos y que se ven amenazados por la política antimigratoria del presidente Donald Trump.

Lo anterior fue dado a conocer por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, tras reunirse con el presidente de la Conago, Graco Ramírez y con los gobernadores de Sonora, Claudia Pavlovich y del Estado de México, Eruviel Ávila, así como con representantes de las otras entidades federativas, para analizar la creación de una red de apoyo a los migrantes a través de las casas de representación que existen en la Unión Americana.

“Vamos a buscar crear esta red, una red de fortaleza, con las casas de apoyo en los Estados Unidos. Por mi parte encargaré esta tarea de seguimiento al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero me parece que esto va a dar un gran resultado, va a ser muy diferente porque hoy hacíamos una rápida suma y encontrábamos 32 casas en los Estados Unidos. Casas de apoyo a los migrantes, y los migrantes no lo saben”, aseguró el mandatario capitalino.

Mancera Espinosa aseveró que, con la suma de esfuerzos se podrá realizar untrabajo coordinado en favor de los hombres y mujeres que cruzaron la frontera en busca de una mejor calidad de vida.

Indicó que se les brindará asesoría jurídica y en caso necesario apoyo económico,además de que se implementarán acciones puntuales que permitan hacer frente a la hostilidad del mandatario estadunidense.

“Hay quien tiene casa en Nueva York, o que tiene casa en Texas, y los que tenemos en otras ciudades, pues vamos a crear esta red de apoyo y de vínculo y de comunicación, sobre todo lo que más necesitan en este momento nuestros compatriotas, nuestros migrantes, lo que necesitan es información, mucha información”, puntualizo.

Destacó que al encuentro llevará la propuesta de una aplicación móvil gratuitapara que los migrantes, en caso de ser arrestados, puedan solicitar apoyo de los consulados para evitar que sus derechos humanos sean transgredidos.

“¿Y se darán abasto con la cantidad de migrantes que hay en Estados Unidos? Pues mira, yo creo que lo que no debiéramos dejar de hacer es organizarnos, porque de otra manera tienes 32 casas que no están comunicadas, 32 esfuerzos aislados que no es lo mismo a tener una sola voz.

