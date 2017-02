CON MAYÚSCULAS

IMPRODUCTIVOS.- No más porque se asemeja a lo que hacen aquí los diputados de la Legislatura local, es que os platico lo de La Jalada, este lunes, sobre una nota diputadil: En 15 años, el presupuesto de la Cámara se ha incrementado 158%, un ritmo que contrasta con la productividad de los legisladores: en ninguna de las sesiones se han reunido sus 500 integrantes y el Salón de Plenos luce continuamente semivacío. ¿Se parece o no a los de aquí? Para este año, la Cámara dispondrá de 7 mil 629 melones, que incluyen el pago de dietas, bonos, vales de gasolina, renta de autos último modelo y viajes. A pesar de que cada diputado tiene asesores que les ayudan a redactar las iniciativas, 83 no han presentado una sola… Otro punto interesante de esta nota es que hay 83 legisladores que no se han molestado por presentar iniciativa alguna y ¿qué creen? Entre ellos está el insufrible sobrino de Cándido Coheto, el tal Antonio Amaro, de parte del PRI y también aparece por parte del PRD, José Antonio Estefan Garfias. La Legislatura actual arrancó en 2015 y el gasto en cada uno de los legisladores ha representado hasta ahora 3 millones 183 mil 376 pesos, que incluyen el pago de su dieta (salarios), así como subvenciones y bonos.

ESCUELAS AL CIEN.- Si se recuerdan, el programa lo vino a poner en marcha el propio titular de la SEP, Aurelio Nuño y con ello iban a mejorarse las escuelas que existen en Oaxaca dadas al catre. Pero hete aquí que los méndigos capos del cártel 22 dicen abiertamente que rechazan el programita “porque ambiciona un plan hipotecario de la infraestructura educaitva a manos de empresarios hasta por 25 años, mediante un fideicomiso administrado por la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital S.A. de C.V. y el Banco Invex, dirigido por la política económica de la OCDE”. Así lo soltaron el pasado miércoles 22… Y lo más gandalla: Llamaron a los mayros de la entidad, a autoridades municipales y a comités y asambleas de padres de familia “a informarse sobre las repercusiones de este programa y evitar que ingrese a sus centros educativos, ya que se trata de un mecanismo de control social, en donde los padres de familia tienen que entregar los documentos que acrediten la propiedad de la escuela, a manos de empresarios en calidad de ‘resguardo’, para después auto acreditarse la misma escuela y privatizarla”. Una semana lleva ya la mentirota de estos jijos de la mañana y ni el IEEPO ni la SEP han salido a desmentirlo.

MENTIRAS, MENTIRAS…- Los capos de la CNTE y de la 22 han medrado con su “valiente denuncia” de que los gobiernos neoliberales han querido privatizar la educación. Sobre este punto, en un documento del miércoles escupieron: “Aniquilar la educación pública y satisfacer las necesidades económicas de los empresarios, ha sido el factor prioritario del gobierno a partir de mecanismos que buscan el endeudamiento de los padres de familia y maestros para entregar las escuelas a manos de empresarios, es el objetivo del Certificado de la Infraestructura Educativa Nacional (CIEN) ‘Escuelas al Cien’, programa privatizador de EPN y su títere Aurelio Nuño”… Refifen: “La colusión de empresarios con el gobierno y sus desmedidas ambiciones a costa de la educación del país, es la principal amenaza para los niños de México, porque auspiciados por manos empresariales, siguen disfrazando programas sociales que buscan incrementar la pobreza y aniquilar el carácter público de la educación”. ¡Ah, pero surge la Sec. 22 de la CNTE rechazando este programa que pretende “hipotecar” la educación y a México entero. Esas son sus mentiras de hoy y ni Germain de la Fuente, ni Hermenegildo Galeana han sido capaces de desmentirlo.

IRONÍAS.- La intitula el rotativo capitalino La Razón, así: “La CNTE echa a un maestro de excelencia para imponer a ex reo”. Se trata de una nota que ya os comenté hace un titipuchal de lunas, pero como ora lo ventilan los únicos medios que toman en cuenta, chance hacen algo. Dice: Integrantes de la CNTE echaron de la Escuela Primaria Guadalupe Hinojosa de Murat, ubicada en Atzompa, a Octavio Estrada, el maestro que fue reconocido hace casi un año por el secretario de Educación, Aurelio Nuño, por impartir clases afuera de la escuela primaria Leona Vicario, durante el pasado paro de labores del magisterio disidente… Tal fue los “premio” al maestro cumplidor, pero el diario del DF entrevista al interfecto y éste declara que: “Ya casi tengo tres semanas sin trabajar como maestro y aún sigo esperando a que me asignen una plaza en otra escuela”. Y explica que a principios de este mes el profesor fue designado por el IEEPO, como director de ese plantel, pero los centistas no lo dejaron ni siquiera entrar y en su lugar impusieron a Othón Nazariega, miembro del grupo de “Los Pozoleros”, quien estuvo detenido durante nueve meses por los delitos de robo agravado, contra el consumo y riqueza nacional y daño en propiedad ajena.

NUÑO, POSE.- María Cabadas hace el trabajo periodístico. Dice que el maestro ahora desubicado le platicó que cuando iba a tomar posesión del puesto, lo corrieron con todo y la enviada del IEEPO que lo acompañaba. Igual que en mayo de 2016, Nuño lo invitó a visitarlo en su oficina de la calle de Argentina, pero puro choro, nunca está. Tiene 30 años de servicio y clama por seguir dando clases con todo y su diabetes, que lo trae jodido. También habla de que a raíz de que aplicó el examen de desempeño, en noviembre de 2015, los disidentes “me vieron como el ‘patito feo’ y comenzaron a llamarme traidor, vendido y esquirol, hasta que me sacaron también de la escuela Leona Vicario y los de la 22 impusieron a una maestra”… Martirio para el mayro haber aprobado el examen, porque se ganó el odio de sus ex compas, pero ora ya no siente temor a las represalias que pudiera sufrir por parte de esos guangos, porque “ya estoy curtido”. Por cuanto a Nazariega, la nota añade que mientras estuvo preso, el méndigo siguió cobrando en la nómina del IEEPO como si nada, en tanto el maestro desubicado por su culpa percibe mensualmente nueve mil pesos, de los cuales le descuentan tres mil por un préstamo que solicitó hace tiempo. O sea…

ORA HASTA GUAPO ES.- Que el dueño de los Oxxo, el empresario Alfonso Romo Garza -con razón me dan como asquito las tiendas esas- vio al Peje como un negocio. Lo analizó como una empresa y se dio cuenta que su diagnóstico del país era certero, aunque las vías de solución no permitirían al enfermo llegar siquiera a la ambulancia. “Revísalo”, le pidió López. Y ahora el wey este es el coordinador de su proyecto de nación 2018-2024. Romo se ha embarcado antes en otras aventuras políticas. Pero en esta cifra ahora su apuesta. Anticipa que López Obrador va a encabezar un gobierno fuerte, pero no autoritario… Cuestión de inferir que a este camaleón como a un chorro de gandallas, el “Mesías Tropical” les ha ofrecido el oro y el moro cuando llegue a Los Pinos y con eso de que trae de mecenas principal a Carlos Slim, pues todos se van con la finta. Dice el tal Romo: “¿Qué queremos, un hombre fuerte o un hombre débil? No se va a dejar”, dice. Añade que AMLO no es tan horroroso, que en esencia es honesto. Nadie le ha dicho que con la bronca que traen “Peje” y Slim con el loquito presidente de USA, sería un suicidio colectivo que ese orate llegara a Los Pinos. Es capaz de declararle la guerra para que lo vayamos a matar a resorterazos…

LAS DEL ABUR.- A la hora de entrega, no se sabía del resultado de la charla de los capos del Cártel 22 en la Mesa de Negociación Educativa, que esta vez contó con la presencia del gobernador Murat. Lo único que se sabía es que los mayros mandaron secuestrar camiones y bloquearon toda Ciudad Peluche, “coberturando” la reunión. Cosa de hojaldras… Ora que se le acaba su bequita al mando del TSJ a Alfredo Rodrigo (nombre de artista de la tele), comienzan a salir sus gracias. Fletes y Pasajes denuncia que José Luis Ríos Cruz y el magistrado Raúl Ezequiel Gómez Martínez utilizaron sus cargos para favorecer a Edel Alonso Muñoz, José Luis Alonso Canseco y Arnulfo Guillermo Hernández Martínez, quienes habían sido detenidos por el delito de falsificación de documentos. Es un chismazo, pero da la idea de cómo trabajaba “The Ugly Doll”… No le gustó al Trump tabasqueño que Doña Margot dijera que sólo ella puede reventarle su mandarina en gajos. Sin mucho cuento, el “Peje” le reviró: las únicas tablas que respaldan a Margarita Zavala para decir eso es que es la esposa del (ex presidente panista) Felipe Calderón Hinojosa y miembro de la mafia del poder, no más. Se le acaba la chispa al que ya se siente tu presidente… ABUR.