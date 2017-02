Bandera ultrajada

¿Vio usted la imagen de la Bandera Nacional en la televisión en esta semana? En pleno día consagrado nacionalmente para rendirle HONORES…apareció como si hubiera sido CORTADA en tres partes el color ROJO. ¿Usted aceptó la información de que había sido a causa del VIENTO? A mí me quedaron serias dudas al respecto. Recuerda usted el TAMAÑO y la consistencia de la tela de la preciosa y enorme bandera siempre IZADA en el ZÓCALO del DISTRITO FEDERAL (me niego a llamarle CDMX). Yo me pregunto, ¿Cuánto tiempo hace que los oaxaqueños hemos visto la bandera que luce esplendorosa en la parte más alta del FORTÍN, cerca del Auditorio Guelaguetza, donde SÍ se siente la fuerza del viento, sin que jamás se haya dañado de manera alguna. Eso me hace dudar de lo que se dice acerca de nuestro SÍMBOLO PATRIO que luce allá en el mástil del zócalo de la gran capital. ¿Y si hubiera sido causado por alguna “mano amiga…” (del loco de aquel lado…me supondría o de alguno de los traidores que siempre han existido) que quisiera probar hasta dónde los mexicanos estamos enajenados y seguimos ESPERANDO (junto con PN) a ver qué decide el “mandatario” TRUMP para NUESTRO PAÍS? Ni siquiera la “marcha de la unidad” tuvo éxito, como para enviarle a ese señor un mensaje que le exija RESPETO para los MEXICANOS de este lado…que NO le debemos nada. El “gobierno” mexicano sigue esperando para ver lo que sucede con el TLC, e inclusive Canadá ya se desligó del problema que pudiera tener México. A ellos les interesa (cual debe ser) SU situación, NO la de nuestro país. Y a nosotros, pareciera que NO nos preocupa gran cosa el asunto y tampoco hemos exigido, que por lo pronto, se vendan al menos los AGUACATES a CHINA, ahora que hasta los del famoso SUPER BULL les hicieron el feo…debido a las consignas de SU PRESIDENTE. Sería sumamente lamentable, que TODOS los mexicanos NOS quedáramos callados ante la información oficial que envían “nuestros cancilleres y embajadores”, para suavizar políticamente lo que viene sucediendo con las agresiones diarias del MISTER. Desde luego NO opinamos que se inicie una guerra NI mucho menos, pero SÍ debería haber una posición firme y digna de nuestro PUEBLO EN GENERAL, para exigirle al “gobernante”, que NO se duerma pues inclusive el “loco” de esta lado ya le ha ganado la partida, al hacer ruido allá en los Estados Unidos, en favor de los “migrantes ilegales” que pudieran ser EXPATRIADOS MASIVAMENTE en los próximos días. Lo ÚNICO bueno es que, según los CARTONEROS o cartonistas mexicanos, excelentes como siempre, DICEN que Virreygaray dijo, que NO será una EXPULSIÓN MASIVA de TRES MILLONES de mexicanos ilegales, sino TRES MILLONES de EXPULSIONES INDIVIDUALES… ¡Qué EXTRAORDINARIO!¿Verdad? NO nos perdonamos NI la burla. De la misma manera se “criticaban” las …puntadas de aquel famoso “Zorro”. Esa actitud que se atribuye a nuestro pueblo, de reírse hasta de la muerte, ha sido un sello de nuestro país. En lugar de enfrentar los PROBLEMAS nacionales con seriedad y buscarles soluciones, se “enriquecen” las caricaturas y se producen los “cartones” más exitosos del planeta. Con ESO quedamos conformes y tranquilos…Ojalá sigamos igual si llegan en unas semanas, los MILLONES de indocumentados que actualmente siguen trabajando de aquel lado, pero que …Trump tiene en la mira…¿Después de nuestra BANDERA seguirá nuestro HIMNO NACIONAL?

Opinión de Juventino Gamelí Cruz García