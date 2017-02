Alejandro Fernández: ‘No me burlé de Luis Miguel’

Alejandro Fernández aseguró que no se burló de Luis Miguel, en respuesta a la fotografía que subió a su cuenta de Instagram en que señaló: “Me encanta tener al Sol en mis manos”.

Ayer, en conferencia de prensa ofrecida en Guadalajara, precisó: “en mi Instagram tengo otras fotos donde estoy también jugando con el sol, ahí no lo tomaron tan personal, yo creo que se está viviendo un momento difícil y por ahí mucha gente susceptible se enfadó, pero no fue nada personal”.

Sobre el pleito legal que sostiene con ‘El Sol’, dijo “Ahorita solamente pueden hablar con mis abogados, yo no puedo abrir la boca, ni puedo decir nada”.

En insistió, “si lo dicen por alguna foto que saqué en Instagram, no sé por qué se lo tomaron tan apecho, no fue nada personal, en verdad, me salió del alma”.

