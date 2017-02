Lucía Villalón sigue con la herida abierta tras la ruptura con Javier Hernández. Pese a haber terminado su relación, la novela que ambos protagonizan sigue su curso y ahora un nuevo capítulo salió a la luz, toda vez que la periodista española aseguró que sacrificó muchas cosas por estar con el jugador mexicano.

La ibérica habló con la revista ‘¡Hola! México’ y dejó en claro que por parte de ella no quedó en los esfuerzos por hacer que la relación funcionara.

“Sacrifiqué muchas cosas, sí. Me fui a vivir a otro país, dejé a mi familia y a mis amigos y traté de amoldar mi trabajo para poder pasar más tiempo en casa con él”, declaró Villalón.

Comentó que no siente remordimiento o arrepentimiento por hacer todo por su relación con ‘Chicharito’, pues aseguró que esas cosas nacen por el sentimiento.

“Cuando quieres a alguien de verdad, estás dispuesto a darlo todo por esa persona. Estoy muy orgullosa de lo que he hecho. No me arrepiento de absolutamente nada”.

Sobre el día en el que todo acabó, Lucía Villalón explicó que fue después de haber superado sus problemas de salud, en los cuales el jugador no la apoyó, cuando pudo regresar a tierras teutonas desde España y platicar sobre esas situaciones con Hernández.

“Cuando me dieron permiso para volar; el 14 de enero volví a nuestra casa en Alemania a hablar con él de todo lo que había pasado, y ahí terminó la relación.”

Confirmó que fue ‘Chicharito’ quien terminó con la relación y puso fin a los preparativos para su boda, argumentando que no quería estar con alguien, lo cual más tarde quedo en contradicho tras las fotos que salieron a la luz en una situación cariñosa entre el futbolista y Camila Sodi.

“Me dijo muchas cosas… que evidentemente quedan entre nosotros. Lo último que me dijo, y que me sorprende hoy en día… que quería estar solo”.

Con información de Excélsior.