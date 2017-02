El Gobierno de la CdMx lanzó convocatoria para dar parte de Chapultepec a empresas

Vecinos de la delegación Miguel Hidalgo exigieron al Gobierno de la Ciudad de México frenar el proyecto para reutilizar un predio en la Tercera Sección de Chapultepec, ya que, acusan, la convocatoria se hizo de manera irregular y se quiete concesionar gran parte de un área de valor ambiental protegida por la ley.

En el Club de Industriales de la Ciudad de México, Mayte de las Rivas, presidenta de la Voz Polanco, explicó que por poco más de 4 millones de pesos -lo que costaría reforestar las áreas de la Tercera Sección- y con una “convocatoria irregular”, el Gobierno de la Ciudad de México quiere concesionar una área ambiental.

“Que no haya más convocatorias, es decir, que el Jefe de Gobierno [Miguel Ángel Mancera] entienda que no queremos que el Bosque de Chapultepec se concesione en ningún espacio […]. Eso es un paso de voluntad política. Él puede decir ‘sabes qué, Tania [Müller], ven para acá, no me vuelvan a publicar ninguna convocatoria, esto no se va a concesionar”.

En la actualidad, y pese a que desde diciembre del año pasado un juez federal otorgó la suspensión definitiva del proyecto, las autoridades capitalinas aún podrían impugnar la decisión legal. Para Mayte de las Rivas, aún existe la posibilidad de que la convocatoria vuelva a ser lanzada y que las autoridades capitalinas utilicen una consulta popular para sacar adelante el proyecto.

Empresarios, integrantes de la sociedad civil y activistas propusieron conformar un frente común para que se cancele de manera definitiva el proyecto y obtener recursos para rehabilitar la zona. Dijeron que en los próximos días harán pública una carta abierta para presionar y detener cualquier iniciativa de proyectos de infraestructura.

“Como delegada me encargo de que no ponga un pie la constructora que esté. Me vale que me metan a la cárcel. No entran esas constructoras al Bosque de Chapultepec”, expresó la panista Xóchitl Gálvez Ruiz, jefa delegacional de Miguel Hidalgo, al referirse al proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), encabezada por Tania Müller García, para concesionar a empresarios privados gran parte de la Tercera Sección del pulmón más grande de la capital del país.

Se comprometió a destinar recursos y esfuerzos para lograr la preservación de las áreas verdes. Sin embargo, para que la Delegada de la Miguel Hidalgo y los empresarios puedan hacer algo y empezar con el saneamiento y reforestación de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, requieren del apoyo y autorización de la Sedema, lo que a ojos de los asistentes es cuestionable.

El 28 de octubre de 2016, la Sedema dio a conocer en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México una “Convocatoria para Participar en el Proyecto Ambiental, Cultural, Arquitectónico y Sustentable para Reutilizar un Predio de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec”.

De las más de 243 hectáreas que abarca la Tercera Sección, las autoridades preveían utilizar más de 19 mil metros cuadrados para la construcción de infraestructura de interés social. Sin embargo, diversos comités ciudadanos de Chapultepec Polanco y Lomas Virreyes, colonias que colindan con el Bosque, promovieron el juicio de amparo 1896/2016 con la finalidad de suspender de manera provisional y definitiva el proyecto, pues aunque se hallan a favor de restaurar y reforestar las inmediaciones de lo que antes eran los centros de diversión Atlantis y El Rollo, no están a favor de que la sección sea concesionada a empresas privadas para la construcción de infraestructura.

Con información de SinEmbargo