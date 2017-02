El director de orquesta Iván López Reynoso (Guanajuato, 1990) se instalará en territorio alemán a partir de agosto para ocupar el puesto de Erster Kapellmeister (Primer Maestro de Capilla) en el Teatro Estatal de Braunschweig, en el mismo lugar donde Richard Strauss dirigió su obra El caballero de la rosa.

El cargo será por dos años y le permitirá al conductor de 26 años una proyección dentro del circuito alemán de teatros. En entrevista con Excélsior, reconoció que no se trata de un nombramiento menor, y aseguró que para obtener el encargo audicionó, en enero pasado, junto a otros siete directores.

“Éste es un nombramiento que me honra mucho, no sólo porque es la mejor forma de entrar al circuito alemán de teatros y la mejor manera de darme a conocer, sino porque es una oportunidad de oro por la responsabilidad que implica una casa de ópera tan importante como la de Braunschweig, y porque el encargo no es un puesto menor, sino que me dará la oportunidad de ser una de las cabezas musicales dentro del teatro, porque cuando el director musical no esté presente, la responsabilidad recaerá en el Primer Kapellmeister”.

Pero antes de viajar a Alemania, López Reynoso dirigirá la Orquesta Sinfónica del IPN (OSIPN) el 2 y 4 de marzo, donde ejecutará Carlota de Arturo Rodríguez, el Concierto para trompeta de Alexander Arutiunian, a cargo del solista José Guadalupe Martínez Clavería; y la Sinfonía No. 4 de Johannes Brahms.

López Reynoso comentó que, en la práctica, un Erster Kapellmeister funge como una especie de director asociado pendiente de los ensayos, las producciones y reposiciones de las óperas y numerosos conciertos sinfónicos.

De entrada sabe que dirigirá Don Carlo de G. Verdi y Electra de Strauss, y aunque sabe que dirigirá un título propio cada temporada, no ha definido si hará su Hansel y Gretel de Engelbert Humperdinck.

El Teatro Estatal de Braunschweig es uno de los más antiguos de Alemania.

Tiene 400 años de historia, cuenta con una orquesta de gran tradición y, entre sus anécdotas, se sabe que el propio Richard Strauss dirigió su obra El caballero de la rosa en ese teatro. Además, conserva en su biblioteca las correcciones hechas por el propio Strauss a dicha obra.

“Ése es uno de los tesoros con que cuenta este hermoso teatro, cuya fachada es realmente bella y en su moderno interior se recuerda que durante la Segunda Guerra Mundial fue una especie de punto muerto”, dijo el conductor que ha dirigido agrupaciones como la Filarmónica Gioachino Rossini, la OFUNAM, la Sinfónica Nacional (OSN), la Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) y participó en el Rossini Opera Festival en la ciudad de Pesaro, Italia.

LA MALETA DEL DIRECTOR

Iván López Reynoso llevará en su maleta sus dos batutas Pickboy de fibra de carbón, así como un paquete de partituras encabezadas por: el Danzón No. 2 de Arturo Márquez y Huapango de José Pablo Moncayo, para tocarlas en algún momento en Alemania.

“Así como Las bodas de Fígaro, de W.A. Mozart, que fue la ópera con la que debuté; mis partituras de El barbero de Sevilla, La Cenerentola, El viaje a Reims, Hansel y Gretel, Don Carlo; y otras óperas a las que espero se les dé la oportunidad, como: Don Pasquale, Don Giovanni y Così fan tutte de Mozart”, detalló.

Pero en su maleta también agregará cuatro libros: El principito, de Antoine de Saint-Exupéry; La vida de los elfos, de Muriel Barbery; Charlotte, de David Foenkinos; y El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, que a menudo relee.

Por último, Reynoso reconoció que la selección de las obras para ejecutarse en el Teatro Estatal de Braunschweig no siempre estarán en sus manos, pero prometió que a la más mínima posibilidad ejecutará obras mexicanas.

“No todo dependerá de mí, desde luego, pero en cuanto tenga la oportunidad lo haré porque se trata de música maravillosa y porque los artistas mexicanos tenemos el compromiso de llevar nuestra cultura y nuestra música en la maleta. Por eso me llevaré a Márquez y a Moncayo, pero en un futuro también echaré mano de Juan Pablo Contreras, Arturo Rodríguez, Antonio Juan Marcos y Alejandro Basurto”.

Con información de Excélsior.