Acusaron de racista una camiseta de The Walking Dead

The Walking Dead es un éxito a nivel mundial y el merchandising de la serie es una de las muestras más evidentes de ésto: todo el mundo tiene una camiseta de The Walking Dead.

Las compañías que diseñan y venden este tipo de productos asociados a la serie buscan actualizarse y reflejar en sus productos los acontecimientos más nuevos de The Walking Dead y, como sabemos, en general últimamente estos han estado dominados por Negan, el malísimo villano interpretado por Jeffrey Dean Morgan.

Así que la empresa británica Primark sacó al mercado una camiseta que incluye a Lucille, el famoso bate de béisbol de Negan con alambre de púas en la punta, sobre la frase “Eeny, meeny, miny, moe”, la que utiliza el personaje para elegir la próxima víctima de Lucille.

La frase adquiere un tono de siniestra ironía en ese contexto, dado que originalmente pertenece a juegos infantiles de “echar a la suerte”, análogo en inglés para el “de tin marín” que utilizamos en español.

La camiseta es una referencia directa a la célebre escena del final de la temporada 6 de The Walking Dead, un momento ya icónico (y polémico) de la serie.

Sin embargo, un cliente de Primark se sintió ofendido por la camiseta, alegando connotaciones racistas.

El cliente que se quejó es un pastor metodista (blanco), que probablemente nunca vio The Walking Dead ni tiene conocimiento sobre todo lo que implica el bate y la frase, pero su sola queja bastó para armar un revuelo.

Su argumento fue el siguiente:

“Todo el mundo sabe que esa frase sigue con lo de ‘atrapar a un negro’, y en la camiseta está acompañada de un bate de béisbol con alambre de púa y cubierto de sangre.

Se asocia directamente a la violencia en contra de los afroamericanos. Es directamente amenazadora y racista, y si yo fuera negro y viera a alguien utilizando esta camiseta sabría exactamente dónde ubicarme”

La frase “Eeny, meeny, miny, moe” es originaria de una canción infantil tradicional, y sus primeras versiones fueron popularizadas alrededor del 1820. Desde entonces, han existido numerosas variaciones de la letra.

Una versión, popularizada por el escritor británico Rudyard Kipling, incluye la línea “Catch a nigger by his toe”, algo así como “cazar a un negro del dedo del pie”, pero evidentemente proviene de otros tiempos racistas, y en especial de tiempos en los que la palabra “nigger” no tenía toda la carga pesada que tiene ahora, cuando el mundo angloparlante ni siquiera se atreve a mencionarla (“la palabra con N” le llaman).

En las versiones más contemporáneas esta parte de los versos ha sido cambiada por “Tiger” (Tigre) que suena similar en inglés. Y esa es la versión que recita Negan en la escena de The Walking Dead.

La situación es bastante ridícula, obviamente.

Una sola persona decidió por su cuenta que la remera es ofensiva y exige a la empresa que no la venda, ignorando el contexto en el que existe la camiseta —la serie, Negan, la famosa escena, el bate— y optando por la interpretación más rebuscada y anacrónica.

La camiseta fue en efecto retirada de la venta, de modo que la sensibilidad del señor resultó más importante que todo el contexto y el hecho de que la camiseta no tiene nada que ver con el racismo o la violencia hacia afroamericanos.

Jeffrey Dean Morgan no estuvo muy contento con la situación tampoco, pero se manifestó al respecto en Twitter, de manera breve y contundente, con una respuesta que bien podría ser de Negan:

“Mierda que la gente es estúpida”

La frase “Eeny, meeny, miny, moe” ya fue utilizada antes por otros asesinos de la ficción para elegir a sus víctimas, por ejemplo, en las películas Pulp Fiction y Natural Born Killers.

